Ekonomi Rus piyasalarında savaş krizi Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus piyasalarında savaş krizi: Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından çok sayıda ülkeden gelen yaptırımlar ile piyasaları alt üst olan Rusya'da, Moskova Borsası'nın bugün de işlemlere açılmayacağı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rus piyasalarında savaş krizi: Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak
Foto/arşiv

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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