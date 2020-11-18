Rusların tatil tercihi Türkiye oldu

2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurt dışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Türkiye ise belirtilen dönemde toplam 1.1 Rus turist ağırladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine göre Ruslar, temmuz eylül döneminde yabancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleştirdi. Turistik amaçla yurt dışına yapılan seferlerin yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye oldu.

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Rus vatandaşlarının Türkiye’den sonra en çok seyahat ettiği ülkeler sırasıyla; 1 milyon 28 bin kişiyle Abhazya, 398 binle Ukrayna, 146 binle Kazakistan, 81 binle Finlandiya, 43 binle Litvanya, 36 binle Güney Osetya, 35 binle Çin, 29 binle Estonya ve 26 binle İngiltere oldu.

Ancak Tur Operatörleri Birliği, bu ülkelerden yalnızca Türkiye'ye seyahat edenlerin turist olarak gittiğine dikkat çekiyor. Diğer ziyaretler ise, özel ya da iş seyahati niteliğinde olarak ifade edildi.

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FOTOĞRAF 11 Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasının ardından Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarların sayısı, her geçen gün arttı. Bulgaristan'da son günlerde vaka sayılarının artması üzerine ise Edirne'de valilik ve belediye tarafından turistlere yönelik koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Edirne Valiliği, Bulgar turistlerin ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarının dezenfekte edilerek, ateş ölçümü yapılması ile içinde maske ve hijyen malzemelerinin olduğu kitlerin verilmesini sağlıyor. Belediye ise Bulgarca anonslar yaparak, alışveriş yerlerini valilik ekipleri ile birlikte dezenfekte edip turistlere ücretsiz maske dağıtıyor. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden gelene Tülay Uğurlu, Alışveriş yaptık. Ne ihtiyacımız varsa aldık. Fiyatlar uygun olduğu için sürekli geliyoruz. Özellikle gıda malzemesi çok alıyoruz. Giyecek, yiyecek her şeyi aldık. Ucuz olduğu için buradan alıyoruz. Yaklaşık 250 kilometreden geldik. Kalitesi de iyi, o nedenle gelip burada alışveriş yapıyoruz. Her gelişimizde 3- 4 bin liralık alışveriş yapıyoruz diye konuştu. Varna kentinden alışveriş için Edirne'ye gelen Aksal Şen, koronavirüs tedbirlerini çok iyi bulduğunu belirterek, Alışveriş yapmak için geldim. Fiyat olarak ne uygunsa onu alıyoruz. Burası kat kat kalite olarak daha iyi. Sınır kapılarında korona tedbirleri çok iyi. Özellikle Edirne'de tedbirler Bulgaristan'a göre çok çok iyi dedi. Kırcaali kentinden gelen Okan Duygulu da uygulamaları yerinde bulduklarını kaydederek, Türkiye'ye girişte böyle karşılanmak çok güzel. En azından bir maske verilip dezenfekte ediliyor ve önlemleri hatırlamış oluyoruz. Bulgaristan'da hiç önlem yok diye konuştu. Cüneyt Kumral ise Türkiye'de önlemler bayağı iyi ama Bulgaristan'da hiç yok, desem yeridir. Kimse maske kullanmıyor. Türkiye'ye girişte de aracımız dezenfekte ediliyor ve maske dağıtılıyor. Bu bile ciddiye alındığının göstergesi diye konuştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan'dan gelen turistlere yönelik valilikle birlikte özel koronavirüs tedbirleri aldıklarını söyledi. Alışveriş yerlerinin sürekli dezenfekte edildiğini, ücretsiz maske ve dezenfektan verdiklerini belirten Gürkan, Edirne pandeminin ilk gününden bu yana tüm kurumlarla beraber, tam bir entegre çalışma örneği sergiledi. Örneğin 1 Eylül'de Bulgaristan'ın sınır kapısını açmasıyla beraber yaptığımız toplantıda sayın valimizle beraber şöyle bir uygulama başlattık. Bulgaristan tarafından gelen her vatandaşa, araca ücretsiz maske ve dezenfektan veriyoruz. Bu Türkiye'de başka yerde var mı bilmiyorum. Yine yaptığımız bu entegre çalışmalarla, şehrin her tarafında Bulgarca afişler göreceksiniz. Bulgar misafirlerimizi temizlik, maske ve mesafe konusunda uyaran, kendi dillerinde anlayabilecekleri şekilde her tarafta Bulgarca pankartlar var, broşürler var. Her dükkanın girişinde mutlak surette Bulgarca, kurallara uymaları, maskesiz dolaşmamaları, açık alanlarda da maskenin zorunlu olduğu ve buna uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı yönünde afişlerimiz, pankartlarımız var dedi. Bulgar turistleri afişlerin yanı sıra şehir hoparlörlerinden uyaran Bulgarca anonslar yaptıklarını söyleyen Gürkan, Bununla da yetinmedik son dönemde bir haftadır özellikle Bulgarların yoğun olarak geldiği cuma, cumartesi ve pazar günleri ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Hafta içi iki saatte bir, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise şehir hoparlörlerinden Türkçe ve Bulgarca anonslar yapıyoruz temizlik, maske ve mesafe konusunda. Pazar yerlerinde de her 15 dakikada bir anonslar yapıyoruz, bunların hatırlatılması için. Tabii ki biliyorsunuz Bulgaristan'da da vaka sayısı çok arttı. Bulgar vatandaşlarımızın da denetimlerini sürekli yapıyoruz, büyük oranda uyduğunu görüyoruz. Uymayanlar hakkında da cezai işlemler yapılıyor diye konuştu. Vaka sayısı artan Bulgaristan'dan gelen turistlere özel korona tedbirleri: Kapıkule'de sıkı önlemler Edirne'de son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. ABD'den gelen ve Türkiye turu yaptığını söyleyen Shawn Davie, Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi. Davie, Türkiye turuna çıktım. Eğirdir Gölü'nü de gördüm ama Salda'nın mavisi çok daha güzel diye konuştu. Kazakistan'dan geldiğini söyleyen Anastasiya Kuznetsova, Salda Gölü muhteşem dedi. Denizli'den gelen Hayati Tahtakın, İlk defa geldim. Çok güzel bir yer. Arkadaşların çektiği videolardan görmüştüm. Gidip göreyim dedim. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var şeklinde konuştu. İstanbul'dan gelen Furkan Demirbay, Beklediğimden güzel çıktı. Haberlerde izlemiştim. Bugün de çok kalabalık. Çok güzel, görülmesi gereken yerlerden birisi. Herkesin gelip görmesini isterim dedi. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne ziyaretçi akını: 600 bin turist ağırladı Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki doğa harikasını koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde turist ziyaret etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Koronavirüs (Covid-19) sonrası 1 Haziran itibarıyla başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması iç turizmi hareketlendirip Antalyalı turizmciyi mutlu etti. Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında Almanya'nın 4 Ağustos'ta seyahat izni vermesi Rusya'nın ise 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla Antalya'ya yabancı turist akını da başladı. Kente gelmek isteyen tüm turistler, kendi ülkelerinde birtakım koronavirüs aşamalarından geçmek zorunda. Türkiye'ye gelmeden önce bir PCR (koronavirüs testi) yaptıran tatilciler, bu test sonucuyla birlikte bilet alıp uçağa ateşleri ölçülerek alınıyor. Uçaktaki tüm tatilcilerin test sonuçları bir raporla uçuş görevlilerine bildiriliyor. Seyahat süresince tüm yolcular maske ve fiziki mesafe kuralına uygun olarak hareket ediyor. Seyahat sırasında ateşi yükselen ya da koronavirüsün herhangi bir belirtisini gösteren yolcu olursa bu durum iniş yapılacak havalimanı kulesiyle paylaşılıyor. Bu paylaşımın ardından iniş yapılacak havalimanında hazırlık başlıyor. Uçak aprona inince ilk önce bu yolcu aprondan alınarak bekleyen ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Diğer yolcular ise havalimanına girişten itibaren termal kameralarla izlenerek ateşleri ölçülüyor. Termal kameradan ateş ölçümü tüm yolculara uygulanan standart bir uygulama haline getirildi. Türkiye'ye gelen tatilciler havalimanından konaklayacakları tesise kadar yine maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak götürülüyor. Geçen yıl birbiri ardına turizm rekorları kıran ve en son 15 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran turizmin başkenti Antalya bu yıl sezonu uzattı. 10 Ağustos'ta 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin gelmesiyle birlikte tesislerde hareketlilik yaşanması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizm sezonunun bu yıl kasım ayına kadar uzadığını tahmin eden turizmciler, kapalı olan tesislerini açarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar tesislerin yüzde 60'ı açıldı. Türkiye'nin özellikle de Antalya pazarında büyük etkisi olan Rus turistlerin hareketliliği ise hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos'tan bu yana Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den gelişler devam ediyor. 1 haftalık süreçte kente bu 4 ülkeden 834 uçak seferi gerçekleşti. İlk sırayı 420 uçak seferiyle Rusya alırken ikinci sırada 191 seferle Ukrayna, 125 seferle Almanya, 98 seferle İngiltere yer aldı. Rusya gelen yolcu sayısı 1 haftalık süreçte 110 bin 808'i görürken ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 36 bin 248 yolcuyla Ukrayna, üçüncü 18 bin 797 yolcuyla İngiltere, 14 bin 864 yolcuyla Almanya ise 4'üncü sırada yer aldı. Kente bu süreçte 180 bin 717 yabancı tatilci geldi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, her gün yoğun bir şekilde yabancı turistleri ağırladıklarını belirtti. Gelen yolcu rakamlarında bir artış beklediklerini de kaydeden Yılmaz, Rusya'nın geçen yılki rakamların yarısını şimdiden doldurduğunu söyledi. Sezonun bu yıl uzadığını kaydeden Yılmaz, Tur operatörlerinden aldığımız bilgiler de bu yıl sezonun uzadığı yönünde. Kasım ayına kadar uzayacak diye tahmin ediyoruz. Rusya'dan hızlı bir başlangıç aldık ve bu Ruslar eylül ayı itibariyle pik yapacaktır. Rus yolcularda bir patlama oldu diyebiliriz dedi. Bir haftalık rakamları da paylaşan Bilgihan Yılmaz, 7 gün gibi kısa süre içinde Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde bir yolcu geldiğini bunun da ortalama günde 25 bin yolcu olduğunu söyledi. Antalya'da turist bereketi: Bir haftada 180 bin kişi geldi, sezon kasıma kadar sürecek Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da yabancı tatilci hareketliliği devam ediyor. 10 Ağustos'ta Rusya'dan gerçekleşen ilk charter seferinin ardından günlük ortalama 26 bin yabancı turist kente geldi. Bir haftalık süreçte 110 bini Rusya'dan olmak üzere Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde tatilci, havalimanından giriş yaptı. Yaşanan turist hareketliliği, bölgedeki beş yıldızlı tesislerin çalışanlarının yüzünü güldürdü. Turizmciler, sezonun bu yıl kasım ayına kadar uzayacağını öngörüyor. BiP'te paylaş

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