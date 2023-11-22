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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Çin'e doğal gaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin'e boru hattı üzerinden 22 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacağını belirterek, "Moğolistan'dan geçecek Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak." dedi.

14:10 - 22/11/2023 الأربعاء
AA
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rus enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Rus akaryakıt ve enerji sektöründe teknik ekipman ithalatında dışa bağımlılığı azalttıklarına işaret eden Novak, "Teknolojik egemenlik konusundan bahsetmek istiyorum. Bunu akaryakıt ve enerji sektöründe etkin bir şekilde başarıyoruz. Son 10 yılda sanayinin ithalat bağımlılığını yüzde 67'den yüzde 38'e düşürmeyi başardık." şeklinde konuştu.


Rusya'nın benzin ihracat yasağını geçen hafta kaldırdığını anımsatan Novak, motorin ihracatına yönelik yasağı da yakın zamanda kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Novak, Çin'e yönelik Rus gazı sevkiyatına ilişkin de "Bu yıl itibarıyla 22 milyar metreküp hacmine ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Söz konusu güzergahta Sibirya'nın Gücü boru hattının 38 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Novak, "Bu kapasiteye 2025 yılında ulaşacağız. Moğolistan'dan geçecek Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışma sürüyor. Sonuç olarak Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmi yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşacak." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma’nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu ve niceleri Allah’ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Kamera noktasında da Aselsan’ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. “Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?” buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



#Çin
#enerji
#Rusya
#Aleksandr Novak
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