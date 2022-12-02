Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı Novaktan yaptırım açıklaması Petrole yönelik talep sürecek
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan yaptırım açıklaması: Petrole yönelik talep sürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının aralık ayına yönelik petrol sevkiyatını etkilemeyeceğini belirterek, “Petrolümüze yönelik küresel talep var ve bu talebin süreceğine inanıyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Başbakan Yardımcısı Novaktan yaptırım açıklaması: Petrole yönelik talep sürecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Özbekistan arasındaki hükümetler arası görüşmelere katılmak için bulunduğu Semerkant’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus petrolüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlarını ve olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, “Aralık ayına ilişkin sevkiyat anlaşmaları ve sözleşmeler, ekim ve kasım başında yapılmıştı. Bu nedenle (petrol sevkiyatında) aralıkta bir değişiklik beklemiyoruz. Sözleşmeler yerine getiriliyor.” diye konuştu.

Aralık sonrası dönem için belirsizliklerin olduğuna işaret eden Novak, “Ocak ayına ilişkin sözleşme görüşmeleri ise sürüyor. Piyasada çok belirsizlik var ancak petrolümüze yönelik küresel talep var ve bu talebin süreceğine inanıyoruz.” dedi.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken, AB de Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat da uygulaması beklenen bu süreçte, belirlenecek fiyat sınırı üzerinden Rusya’dan petrol alınmasına yaptırım uygulanacak.

Rus yetkililer daha önce tavan fiyat uygulamasına katılacak ülkelere petrol satmayacağını duyurmuştu.

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