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Ekonomi

Rusya bütçe açığı nedeniyle rezervlerden 83 milyar ruble harcadı

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığı nedeniyle nisan ayında Ulusal Refah Fonu’ndan 83 milyar ruble (yaklaşık 1 milyar dolar) değerinde yuan ve altın satışının gerçekleştirildiğini bildirdi.

17:32 . 5/05/2023 Cuma
AA
Rusya’nın federal bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde 2,4 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) açık vermişti.

Rusya’nın federal bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde 2,4 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) açık vermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin “kara gün rezervi” olarak tanımlanan Ulusal Refah Fonu’nda nisan ayında yapılan işlemlere yer verildi.

Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerin nisanda bir önceki aya göre 507 milyon ruble arttığının kaydedildiği açıklamada, fondaki toplam varlıkların değerinin 1 Mayıs itibarıyla 12,5 trilyon rubleye (yaklaşık 162 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Bütçe açığı nedeniyle rezervlerden nisanda 83 milyar ruble değerinde yuan ve altın satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, fonda halihazırda 9,2 milyar avro, 288,3 milyar yuan, 520,9 ton altın ve 232,8 milyon rublenin bulunduğu kaydedildi.

Rusya’nın federal bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde 2,4 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) açık vermişti.

Rusya Merkez Bankası da bugün yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin uluslararası rezervlerinin 28 Nisan itibarıyla 598,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirdi.

#Rusya
#Ulusal Refah Fonu
#Kara gün rezervi
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