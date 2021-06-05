Ekonomi Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Akım 2nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kuzey Akım 2’nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’dan çıkarılan doğal gazı Baltık Denizi altından Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin ilk etabında boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kuzey Akım 2’nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Uluslararası Ekonomik Forumu gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında küresel ekonomik sıkıntı, korona virüs salgınına bağlı çalışmalar, Rusya’daki ekonomik durum, Avrupa ile ilişkiler ve Rusya’da çıkarılan doğal gazın Baltık Denizi altından Avrupa’ya taşınması ile ilgili konulara değindi.

  • Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun video konferans yöntemiyle katıldığı forumun moderatörlüğünü ise Rus gazeteci Stanislav Natanzon üstlendi.

Gazprom Kuzey Akım 2 açıklaması: Yüzde 95'i tamamlandı
EKONOMİ
Gazprom Kuzey Akım 2 açıklaması: Yüzde 95'i tamamlandı

"Kuzey Akım 2’nin ilk etabında boru döşeme işlemi tamamlandı"

Forumdan 2 buçuk saat önce boru hattı döşemesinin tamamlandığının haberini aldığını söyleyen Putin, “2 buçuk saat önce Kuzey Akım 2 projesinin döşemesinin tamamlandığını, ikinci bölümdeki çalışmaların devam ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boru hattı Almanya tarafından ve Rusya tarafından buluşturuldu” dedi. Boru hattının ilk bölümüne gaz verilebilecek durumda olduğunu ifade eden Putin ikinci bölümdeki çalışmaların ne zaman sonlanacağına dair, “Bu bölümdeki hattın 1 buçuk ile 2 ay içerisinde tamamlanmasını umuyorum” şeklinde konuştu. Boru hattının Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından iyi bir köprü olduğunu vurgulayan Putin, “Avrupa ile benzer projeler gerçekleştirmeye hazırız” diyerek Avrupalı ülkelere iş birliği mesajı verdi.

Putin’in sözlerinin ardından söz alan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexandr Novak da boru hattının yalnızca 100 kilometrelik bir kısmında çalışmanın sürdürüldüğünü ve ilk bölüme artık gaz verilebileceğini belirtti.

Kuzey Akım-2 ve Batı ittifakında kırılma
DÜNYA
Kuzey Akım-2 ve Batı ittifakında kırılma

Rusya’nın sera gazı salınımı 2050 yılında Avrupa seviyesinin altına inecek

Rusya lideri Putin doğal gazın yeni nesil temiz bir enerji olduğunu savunarak aynı zamanda Rusya’nın Paris İklim Anlaşması’nı desteklediğini söyledi. Dünya kamuoyunda Rusya’nın küresel iklim değişikliğini umursamadığı yönündeki eleştirileri haksız bulduğunu ifade eden Putin, ülkesinin iklim değişikliğinin sonuçlarının farkında olduğunu dile getirdi. Putin, “Sık sık Rusya’nın küresel çevre sorunlarını dikkate almadığına yönelik eleştiriler duyuyoruz. Bu saçmalık, çarpıtma, düpedüz hayalperestlik. Ne diyebilirim ki” diyerek eleştirilere tepki gösterdi. Putin iklim değişikliği konusunda hükümeti 2050 yılına kadar sera gazı salınımı konusunda Avrupa’daki seviyenin altına indirilmesi için görevlendirdiğini, 1 Ekim’ kadar bir plan hazırlanmasını istediğini aktardı.

Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı
EKONOMİ
Kuzey Akım 2'nin inşası için hazırlıklar başladı

“Yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz”

Covid-19 salgını ile mücadeleden bahseden Putin, Rusya’nın geliştirdiği aşıların üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini arttırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz” dedi.

Rusya'dan Kuzey Akım 2 projesi açıklaması: Hiç bir engel yok proje devam edecek
FOTOĞRAF 10
Title
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi için aldığı ekonomik ve finansal yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Title
ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, geçtiğimiz günlerde Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin yeni yaptırımları onayladığını belirtmişti.
Title
Bunun üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Yaptırımlara karşı duruşumuz çok iyi biliniyor. Bu duruş değişmedi” dedi. Peskov, Kuzey Akım 2 projesinin planladıkları gibi devam edeceğini hiç bir engelin olmadığını vurguladı.
Title
Kuzey Akım 2 projesi, Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırılmasını kapsıyor. Almanya, projenin tamamlanmasıyla Avrupa'nın enerji merkezi haline gelecek. Boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya ülkelerinin kontrolünde devam eden bir projedir.
Title
Ukrayna ve Polonya, hali hazırda doğal gazın Avrupa'ya taşınmasında rol oynayan başlıca ülkeler arasında ve ABD ile birlikte Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.
Title
Projenin tamamlanmasıyla bu iki ülkenin doğal gaz gelirinde ciddi oranda düşüş yaşanacak.
Title
ABD ise Rus doğal gazına bağımlı hale gelmenin Avrupa Birliği ülkelerinde, Rus politik baskısı yaratacağını öngörerek, projeye karşı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
Title
Title
Title
Rusya'dan Kuzey Akım 2 projesi açıklaması: Hiç bir engel yok proje devam edecek
ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Batı’ya Sputnik V eleştirisi

Özellikle Batılı ülkelerin Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil etmemesini eleştiren Putin, “Ya yardıma gereksinimi bulunan yerlere yeterince aşı yardımı yapılmıyor ya da etkili olduğu kanıtlanmış güvenilir aşıların kullanımı siyasi nedenlerle yasaklanıyor” dedi. Putin ayrıca dünya nüfusunun yalnızca yüzde 10’unun aşılandığını hatırlatarak bu yönde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini savundu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına tepki

Ekonomik alanda uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Rusya ve diğer ülkeler ile ilgili analizleri eleştirilirken, Rusya lideri Putin de bu konuya dikkat çekti. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarını eleştiren Putin, “Onların derecelendirmelerinin her zaman objektif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala büyüyoruz ve bazı alanlarda gelişme sağlıyoruz” dedi.

  • Rusya’da özelleştirmelere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, Rus Sberbank’ın yabancı hisselerini örnek göstererek, “Özelleştirmeler ile çok daha ileriye gitmemiz gerektiğini farkındayız” dedi. Rusya’da inşaat sektörü ile ilgili prosedürlerin yumuşatılabileceğini söyleyen Putin, ülkesinde inşaat kalitesi ve güvenilirliğinin arttırılmasını sağlayacak adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Trump tehdit etti Kuzey Akım 2 projesi hızlandı
EKONOMİ
Trump tehdit etti Kuzey Akım 2 projesi hızlandı
Abone Ol Google News
Denizden klozet çıktı

Denizden klozet çıktı

​Kuşadası'nda şaşırtan görüntü.
Bakmayın hırsızlık yaptığıma

'Bakmayın hırsızlık yaptığıma'

Hırsızlık yaparken yakalanan kişi yüzünü saklamaya çalıştı.
Yeğen Gülen tutuklandı

Yeğen Gülen tutuklandı

Örgütün gizli yapılanmasıyla FETÖ elebaşısı arasındaki bağlantıyı sağlıyordu.
135 milyar metreküplük yeni rezerv

135 milyar metreküplük yeni rezerv

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı.
Yerli aşıya güven tam

Yerli aşıya güven tam

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.
KCK şeması açığa çıktı

KCK şeması açığa çıktı

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.

Münbiç bizi bekliyor

Münbiç bizi bekliyor

​Aşiretler PKK'ya karşı ortak bildiri yayımladı.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

Yetmiş emekli amiral ifade verdi.
Üretim kapasitesi katlandı

Üretim kapasitesi katlandı

Otuz ülkeye yapılan ihracatın iki katına çıkması bekleniyor.
Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

​Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.
Marmara obez oldu

Marmara obez oldu

​Eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, son durumu değerlendirdi.
Bodrum'a büyük eser

Bodrum'a büyük eser

​Bu heykel kolay yapılmadı.
Avrupa değil Nazi Birliği

Avrupa değil Nazi Birliği

​Dört üye ülkeden skandal uygulamalar.
Şike kumpasında ceza yağdı

Şike kumpasında ceza yağdı

​Karaca'ya 1406 Ardıç'a 1972 yıl hapis cezası.
Ekonomiye dev katkı

Ekonomiye dev katkı

​Karadeniz'deki keşifler faturayı 6 milyar dolar azaltabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.