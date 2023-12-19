Türkiye yüksek teknoloji kullanımı ve AR-GE çalışmalarını endüstrinin her alanında yaygınlaştırarak katma değerli ürün üretimine öncelik veriyor. Bu alanda atılan adımlar Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün raporuna da yansıdı. Türkiye, geçen yıl 80 bin 559 endüstriyel tasarım başvurusuyla dünyada Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." ifadelerini kullandı.