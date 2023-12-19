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Ekonomi

Putin'den 'dost olmayan' 15 ülkeye kötü haber: Vergi anlaşmaları kısmen iptal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu çok sayıda ülkeye kötü haber. Rus lider "dost olmayan ülkeler" ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı.

14:18 - 19/12/2023 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, "dost olmayan ülkeler" ile gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların bazı hükümleri iptal edildi.


Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan Batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı.


Rus hükümeti, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.




#dost olmayan ülkeler
#Putin
#vergi anlaşmaları
#yasa
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