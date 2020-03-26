Ekonomi Rusya için kötü haber Resesyon kapıda
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya için kötü haber: Resesyon kapıda!

Koronavirüs salgınından kaynaklı Uluslararası Para Fonu'nun küresel resesyon uyarısı yapmasının ardından Rusya için kötü haber geldi. Petrol fiyatlarındaki rekor düşüşlerin koronavirüs ile aynı döneme denk gelmesinin ardından Rusya ekonomisi için de resesyon beklentileri yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya ile Suudi Arabistan'ın girdiği bilek güreşi sonrası petrol fiyatları 25 doların altına inmişti.
Rusya ile Suudi Arabistan'ın girdiği bilek güreşi sonrası petrol fiyatları 25 doların altına inmişti.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ekonomileri de ciddi anlamda etkiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl en az 10 yılı aşkın süre önce gerçekleşen finans krizi sırasındaki kadar kötü bir küresel resesyon beklediğini açıklamasının ardından petrol fiyatları nedeniyle kötü günler geçiren Rusya'dan kötü haber geldi.

RESESYON KAPIDA!

Nezavisimaya Gazeta’nın haberine göre Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan çalkantıların Rusya ekonomisinde resesyona yol açma ihtimaline işaret edildi.

Uzmanlar, resesyon ihtimaline etki eden faktörler olarak düşük petrol fiyatları, rublenin değer kaybı ve koronavirüs salgını gösterildi.

Diğer yandan Rusya’da koronavirüs salgını başlamadan önce de ekonomik tablonun olumlu olmadığına, örneğin imalat sektöründe Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubat ayında 54,1’den 52 puana gerilediğine dikkat çekiliyor.

SIFIR BÜYÜME TAHMİN EDİLİYOR

Rusya’da Sayıştay 2020 yılında ülke GSYH’sinin sıfır büyüme göstereceği tahminini açıklamıştı.

Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin dün yaptığı açıklamada koronavirüs yüzünden Rusya ekonomisinden bu yıl büyüme kaydedilmeyeceğini söyledi. Kudrin, "Bu yıl durum zor olacak. Büyüme değil, aksine ekonomide küçülme olacak" dedi.

Ronesans Kapital de dün yayınladığı raporda, bugünkü şartlar devam ederse, ekonomide yüzde 0,8 küçülme beklentisini açıkladı.

  • Koronavirüs salgının ardından 80 ülkenin Washington merkezli IMF'e acil yardım için başvuruda bulundu.

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