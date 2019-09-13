Ekonomi Rusya için tehlike uyarısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya için 'tehlike' uyarısı

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, ekonomik büyümenin hızlanması için yapılacak ek bütçe harcamalarının, Rus ekonomisinde mikroekonomik istikrarı tehlikeye sokabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya'da hükümet ve merkez bankasının son yıllarda yürüttüğü politikalar sayesinde sürdürülebilirliğin sağlandığını belirten Kolıçev, "Bunu ek bütçe harcamaları veya mali politikalarda olağanüstü kararlarla yok etmemeniz gerekiyor." dedi.

Ekonomik büyümenin sağlanması için atılacak adımların risklerine işaret eden Kolıçev, "Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için atılacak eksik planlanmış adımlar mikroekonomik istikrarı yok edebilir." ifadesini kullandı. Rus ekonomisinin son yıllarda küresel risklere karşı daha dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Kolıçev, "Son 1,5 yılda 2 tane büyük petrol fiyatı şoku ve 2 tur büyük yaptırım yaşadık. Rus ekonomisinin bunlara kararlı bir tepkisi oldu. Ciddi bir enflasyon artışı görmedik." diye konuştu.

"EKONOMİK BÜYÜMEMİZ YAVAŞLADI"

Vladimir Kolıçev, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını ifade ederek, "Ekonomik büyümemiz yavaşladı ancak bir resesyon söz konusu değil. Bu tür şokların ekonomik kurumları ve vatandaşların günlük yaşamını etkilemediği bir ortama alışıyor olmamız güzel." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de verdiği talimatla, 2024'e kadar Rus ekonomisini kalkındırmak için 400 milyar dolara yakın bütçe harcaması yapılması planlanıyor.

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