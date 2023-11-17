Rusya iki Afrika ülkesine bedelsiz tahıl sevkiyatına başladı

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Patruşev, başkent Moskova’da gazetecilere, Rusya’nın bir süre önce duyurduğu, Afrika’daki bazı ülkelere yönelik bedelsiz tahıl sevkiyatına yönelik bilgilendirmede bulundu.
Patruşev, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye yönelik sevkiyatın da yıl sonuna kadar başlayacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk edeceklerini söylemişti.