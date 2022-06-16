Ekonomi Rusya Merkez Bankası Başkanı Ekonomideki durum karmaşık
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası Başkanı: Ekonomideki durum karmaşık

Rus ekonomisindeki durumun “karmaşık” olduğunun bir gerçeklik olduğuna işaret eden Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ''Bu değişimlere hızlı bir şekilde yanıt verip uyum sağlayabilmemiz gerekiyor.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Ekonomideki durum karmaşık
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki durumun “karmaşık” olduğunun bir gerçeklik olduğuna işaret eden Nabiullina, “Durum hızla değişiyor. Bu değişimlere hızlı bir şekilde yanıt verip uyum sağlayabilmemiz gerekiyor.” dedi.

Nabiullina, koşulların artık eskisi gibi olmayacağının altını çizerek, “Herkes hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkında. Dış koşullar sonsuza kadar olmasa da uzun bir süreliğine ve anlamlı bir şekilde değişti. Şu anda ülke olarak uluslararası iş gücü paylaşımından kaybediyoruz, çünkü ihracatımız indirimli ve ithalatımız ise zamlı yapılıyor.” diye konuştu.

İhracatın döviz gelirleri nedeniyle temel bir kaynak olarak görüldüğünü belirten Nabiullina, “Bence ihracatın faydalarını gözden geçirmeliyiz. Eğer ihracat gelirleriyle ithalat yapılamıyorsa, üretimimizin önemli bir kısmının iç pazara yönelik olması gerektiğini fark etmemiz gerekiyor.” dedi.

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