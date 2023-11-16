Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Faiz oranı yüksek kalacak

Rusya Merkez Bankasının, vatandaşların ve iş dünyasının kayıplarını azaltmak için faiz oranını artırmak zorunda kaldığını vurgulayan Nabiullina, "Pek çok kişinin faiz oranındaki artış nedeniyle endişe duyduğunu anlıyoruz. Ancak bunu yapmasaydık, zamanında tepki göstermeseydik, bundan vatandaşların, iş dünyasının ve devletin kaybı çok daha büyük olurdu." diye konuştu.