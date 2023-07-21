Rusya Merkez Bankası politika faizini bir puan artırdı

Türk savunma sanayi geleceğin silahlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ortaya konulan savunma sistemleri ile enerji ve lazer silahlarına yenileri ekleniyor. Havada savaş uçağı, İHA ve füze bırakmayacak iki yeni sistem önümüzdeki günlerde görücüye çıkarılacak. Savunmadaki Türkler bu hafta gündemine Türkiye yeni nesil silahları GÖKSUR ve GÖKBERK'i aldı.