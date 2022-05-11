Ekonomi Rusya Merkez Bankası ülkedeki krizi 90lardan bu yana en büyüğü olarak tanımladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası ülkedeki krizi '90'lardan bu yana en büyüğü' olarak tanımladı

Rusya Merkez Bankasınca hazırlanan raporda, ülkedeki krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan "en önemli zorluklardan biri" olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası ülkedeki krizi 90lardan bu yana en büyüğü olarak tanımladı
Rusya Merkez Bankası

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Para politikası Raporu – Mayıs 2022"de, yaptırımlar ışığında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

  • Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 2024'e kadar sürmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, "Genel olarak devam eden belirsizlikler ve Rus ihracatına yönelik kısıtlamalar, küresel emtia piyasalarındaki fiyatları yüksek tutmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya'nın ana ihracat ürünlerini indirimli fiyatlarla satmaya devam edeceği görüşüne yer verilen raporda, bu durumun, Rus ihracatını "değer" bakımından olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

  • Raporda, Rus ekonomisinin 2023 ortası itibarıyla yaptırımlara önemli oranda uyum sağlayacağı kaydedilirken "2022 krizi, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri. Rus hükûmeti ve Rusya Merkez Bankası, ekonomideki yapısal değişikliği destekleyecek." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın dış ticarette düşen hacminin yeni fırsatlar yaratacağına işaret edilen raporda, Rus ekonomisinde iç pazara yönelik ticaretin payında artış yaşanacağı öngörüsü paylaşıldı.

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