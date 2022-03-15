Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Altın almayı durdurdu

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.
Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.” ifadesine yer verildi.
Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı.
Banka, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.
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Sıfır ya da ikinci el araç alacakların dikkat ettikleri konular arasında yakıt da önemli bir yere sahipti. Daha az yakıt harcadığı ve daha çok kilometre yapılabildiği gerekçesiyle tercih edilen dizel araçlar, motorin ve benzin arasındaki fiyat farkının kapanmasıyla eskisi kadar rağbet görmemeye başladı.
Akaryakıttaki fiyat artışı, alıcının araç tercihini de değiştirdi. İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını ifade eden oto galericiler, benzinli ve daha düşük motor hacmine sahip araçlara olan rağbetin arttığına dikkat çekti.
'DİZEL İLE BENZİN ARASINDAKİ REKABET KAPANDI'<br><br>Oto galeri sahibi Serkan Keleş, kış aylarında piyasalarda genel bir durgunluğun her zaman söz konusu olduğuna dikkat çekerek, \"Yakıtlardaki zam ve diğer giderlere baktığımızda şu an yine durağan geçiyor. Genel olarak ikinci el araçta sıkıntılarımız oldu ve olacak gibi de gözüküyor. İnsanların tercihleri değişmeye başladı...
1.6 fosil yakıtlarda dizeli araçları tercih ediyorlardı ama şimdi dizel ile benzin fiyatı arasındaki rekabet kapandığı için insanlar ben bunu niye kullanıyorum diye düşünmeye başladı. Hem uzun ve periyodik bakımlarda sıkıntı oluşuyor\" ifadelerini kullandı.
BENZİNLİ ARAÇLAR DAHA UCUZA MAL OLUYOR<br><br>Keleş, benzinli araçların daha ucuza denk geldiğini belirterek, \"1.6 motor ortalama araba fiyatları 400-500 binin üzerinde gelirken, 1.2 motorlar 350 bin aralığında makul fiyatta kalıyor. 1.6 dizelleri 600-700 bin bandında alıyorlar. Aradaki fiyat farkı bize yeni bir sayfa oluşturdu\" dedi.
'BENZİNLİ ARAÇ TEDARİĞİNDE BİR SIKINTI YOK'<br><br>Benzinli araca olan talebin daha da artacağını söyleyen Keleş, \"Beklentimiz benzinli 1.2 ve 1.0 motor araçlarda yoğun olacağı kanısındayız. İnsanlar da ekonomik olarak bu araçlara yöneldi. Benzinli araçların tedarikinde bir sıkıntı yok. Büyük tedarik firmaları benzinli araçları geçen yıldan bu yana Türkiye'ye girişlerini yapmışlardı\" diye konuştu.
'ELEKTRİKLİ ARACA DA TALEP VAR; DİZEL ARAÇLAR DAHA MASRAFLI' <br><br>Galeri sahibi Engin Muti ise, \"Eskiden dizel araç daha çok tercih ediliyordu ama şimdi dizel ve benzinli arasında neredeyse fark kalmadı. Elektrikli araçla ilgili insanların talepleri oluyor. Eskiden elektrikli araçlardan korkuyorlardı ama şu anda yaygın olunca insanlar da elektrikli araçlara dönüyorlar. Dizel araçlar biraz daha masraflı olduğu için müşterilerimiz benzinli araca yöneliyor\" dedi.
'BENZİNLİ ARACA OLAN RAĞBET ARTIYOR'<br><br>Galeri sahibi Yavuz Çolakel de, \"Eskiden dizele olan rağbet daha fazlaydı çünkü yakıt daha uygundu. İnsanların da dizel araçlara alışkanlığı vardı. Şu an iş değişti ve dizel yakıtlar yükseldi benzinli araçlara olan rağbet biraz daha artıyor. Her zaman benzinli araç almak daha makul çünkü masrafları daha az ve daha performanslı\" diye konuştu.<br>
'BENZİNLİ ARAÇ DİZELE GÖRE DAHA ÇOK YAKIYOR'<br><br>Rağbetin dizel araçtan benzinli araca doğru geçiş yaptığını belirten galeri çalışanı Ozan Keklik de, \"Dizele rağbet daha çoktu ama şimdi dizel benzini geçtiği için benzine biraz daha yönelim oldu. Bu rağbet benzinli araçların fiyatını artırmaz çünkü benzinli araç dizele göre daha fazla yakıyor. Ucuz olması bir şeyi değiştirmiyor\" ifadelerini kullandı.
Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi: Rekabet kapandı vatandaş 'Ben bunu niye kullanıyorum' demeye başladı
Motorinin fiyatı benzini geride bıraktı, alıcının tercihi değişti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış alıcının araç tercihini de değiştirdi. Eskiden dizel araca olan rağbet yerini benzinli araca bıraktı. Oto galerici Serkan Keleş, "İnsanlar dizel araçları tercih ediyorlardı ama şimdi dizel ile benzin fiyatı arasındaki rekabet kapandığı için insanlar 'Ben bunu niye kullanıyorum?' diye düşünmeye başladı. 1.6 motor benzinli ortalama araba fiyatları 400-500 binin üzerinde gelirken, 1.6 dizelleri 600-700 bin bandında alıyorlar" dedi.
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Rus ekonomisini hedef alan yaptırımların yanı sıra Kremlin'e yakın çok sayıda milyarder de yaptırımların hedefi olurken, oligarkların Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'deki mal varlıklarına da el konuluyor.
Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı isimler arasında İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abramoviç, Forbes dergisine göre yaklaşık 13 milyar dolar servetiyle dikkati çekiyor.
Servetini ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yaptığı yatırımlardan elde eden Abramoviç, 2018'de İngiltere'nin \"yatırım vizesi\" vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı almıştı.
Yaptırım listesine giren ve tahmini 2,6 milyar dolar servete sahip olan Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.
Yaklaşık 16,6 milyar dolarlık servete sahip Alişer Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.
Tahmini olarak 29,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.
Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko'nun serveti ise 16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Putin'in çocukluk arkadaşları da listede yer aldı<br><br>Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 11,3 milyar dolar serveti bulunan Gennady Timçenko ise Putin'in 1990'lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu olarak biliniyor.
Putin'in çocukluk arkadaşlarından biri olarak tanınan ve Rusya'nın en büyük boru hattı inşaat şirketinin sahibi olan Arkadiy Rotenberg'in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim olarak ön plana çıkıyor.
İgor Rotenberg, babası Arkadiy Rotenberg 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.
Yaptırım uygulanan bir diğer isim, Arkadiy Rotenberg'in kardeşi ve yine Putin'in çocukluk arkadaşı olan Boris Rotenberg ise 1,2 milyar dolarlık servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.
Rusya'da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Mikhail Fridman 12,3 milyar dolar, yine aynı sektörden Petr Aven de yaklaşık 4,5 milyar dolarlık varlığıyla yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer alıyor.
Doğal gaz boru hattı sektöründe yatırımları bulunan Dmitriy Pumpyanskiy 2,4 milyar dolar, havacılık sektöründe aktif olan Aleksandr Ponomarenko ise 2,6 milyar dolarlık varlığıyla yaptırıma uğrayan diğer oligarklar arasında yer alıyor.
Tarım sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Vadim Moşkoviç'in 1,4 milyar dolar, kimya sektöründe şirketi olan Dmitriy Mazepin'in 1,3 milyar dolar ve petrokimya sektöründe yönetici konumunda yer alan Dmitriy Konov'un 500 milyon dolar serveti bulunuyor.
Doğal gaz sektöründe yatırımları olan Leonid Simanovsky'nin mal varlığının ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde olduğu biliniyor.
Yaklaşık 500 milyon dolar net varlığıyla bankacılık sektöründe aktif olan Andrey Kostin de yaptırım uygulanan isimler arasında öne çıkıyor.
Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en genç milyarderi olarak tanınan 1,4 milyar dolarlık servete sahip Kiril Şamalov da bulunuyor. Şamalov, Putin'in yakın dostu Nikolay Şamalov'un oğlu.
Batılı ülkelerin yaptırımları, oligarkların yanı sıra Rusya'da önemli pozisyonlarda bulunan kritik isimleri de kapsıyor.
Putin'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptırım listesine girdi.
Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı Nikolay Tokarev ve Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteft'in Başkanı Sergey Çemezov da yine yaptırım uygulanan önemli isimler arasında yer aldı.
Bu arada, Forbes'ta isimlerin net varlıklarına ilişkin rakamlar belli aralıklarla güncellendiği için değişiklik gösterebiliyor.
118 milyar dolarlık darbe: Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da yer alıyor
ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve Roman Abramoviç de bulunuyor. Putin'e yakınlıklarıyla tanınan onlarca Rus "oligarkın" servetinin en az 118 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
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Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.<br><br>
B1 EHLİYET ŞARTI<br><br>Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor.
Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor.
Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek.
CİTROEN AMİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?<br><br>Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometresaat.
5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.
İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.
İki kişilik bir otomobil.<br>Arka koltuk sırası yok.<br>İki kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal.
Önden çekişli bir otomobil.<br>
Motor gücü düşük. 8 beygir güç üretiyor.
Düşük motor gücü ve hızlanma görüyoruz.<br>Ayrıca 45 km maksimum hızlanması var.
485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi.
AVRUPA FİYATI 6 BİN EURO<br><br>Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
ÖTV ve KDV’den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyordu.
CITROEN AMI TÜRKİYE FİYATI<br><br>Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak.
Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.
Türkiye'nin en ucuz otomobili: Citroen Ami'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu
Citroen, şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami'den motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak. İşte otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı ve Citroen Ami'nin özellikleri...