Ekonomi Rusya petrolde resti çekti Anlaşma anlamını yitirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya petrolde resti çekti: Anlaşma anlamını yitirdi

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade ederek ''Bu daha önce olmamıştı. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdi. Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın bu dönemi kendine yakışık biçimde atlatacağını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın bu dönemi kendine yakışık biçimde atlatacağını açıklamıştı.

Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.

OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, ''Bu daha önce olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla geri dönemezsiniz.'' diye konuştu.

ABD PAZARINI 10 KAT ARTTIRDI

Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD’nin hızla Avrupa petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, ''Anlaşmanın olduğu dönem ABD’nin Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya’nın petrolde pazar payını koruması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin - Rosneft'in Başkanı İgor Seçin.

ANLAŞMA ANLAMINI YİTİRDİ

Seçin, ABD’nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, ''OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı.'' değerlendirmesinde bulundu.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİDE

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

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