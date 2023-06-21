Rusya sinyali verdi: Türkiye isterse karşılamaya hazırız

, "Türkiye'nin Sinop projesi kapsamında bizden bir talebi olursa, Rosatom, bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir. Akkuyu projesinde sadece inşaat alanında değil işletme, uzman yetiştirme, eğitim konusunda edinilen çok önemli ve değerli deneyimi ikinci projede uygulamak söz konusu olabilir."