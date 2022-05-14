Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden tatil rehberi: Türkiye rakipsiz

Türkiye, sayılı günlerin kaldığı yaz mevsimi için Rus turistleri yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) "2022'de Türkiye'de tatil hakkında 6 soru ve cevabı" başlıklı yazısında, Rus turistlere rehberlik edecek içerik hazırladı. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri, Ruslara yönelik davranış, ödeme yöntemi, uçuş süresi, yaz tatilinin Türkiye'de yapılıp yapılmaması gibi sorulara yanıtlar verildi.

"Yaz tatiliniz için Türkiye'yi mi seçmelisiniz?" sorusuna ilişkin, durumun her zaman olduğu gibi seyahat tercihlerine, şartlara ve bütçeye bağlı olduğu anımsatıldı.

"Türkiye rakipsiz" yorumu

Diğer taraftan mevcut uluslararası kısıtlamalar ortamında Türkiye'nin rakiplerinin olma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekildi. Tatil mekanlarından görsellere yer verilen yazıda, hem Rusya hem de Türkiye merkezli hava yollarının uçuşlarının, koronavirüs yasaklarının olmayışının, ılık deniz ve her şey dahil tatil seçeneklerinin varlığına işaret edildi.

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"Rus turistlere karşı tutum mükemmel"

Rus turistlere karşı tutumdan "mükemmel" şeklinde bahsedilerek, Mir kartlarıyla ödeme kolaylığı ve mayıstan kasıma kadar son derece nadir hava değişimleriyle garantili uzun yaz tatillerinin mümkün olduğunun altı çizildi.

Mir, Rusya Merkez Bankası'nın kurduğu ulusal ödeme sistemi olarak biliniyor.

Otellerde koronavirüs kısıtlaması yok

Ayrıca, Türkiye'de koronavirüs vakalarının düşük düzeylerde seyrettiği hatırlatıldı. Bir otel yetkilisi, "Otellerimizde neredeyse hiçbir koronavirüs kısıtlaması yok. Sadece masalar arasındaki mesafe için küçük gereksinimler korundu.

Türk otellerinin 'güvenlik sertifikası' devam ediyor, ancak bu sadece yüksek düzeyde temizlik ve hijyenin bir teyidi." dedi.

"Şezlonglar pandemi öncesi gibi normal"

Aynı yazının devamında, "Otelin hiçbir yerinde maske zorunlu değil. Plajdaki şezlonglar pandemi öncesi gibi normal. Dezenfektanlar ve sosyal mesafe ile ilgili neredeyse tüm hatırlatmalar kaldırıldı." notuna yer verildi.

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"Ruslara karşı olumsuzluk görmedik"

Rus turistlere yönelik tutum da mercek altına alınırken, şöyle denildi:

"Mağazalarda, kafelerde Rus turistlere karşı tutumda hiçbir değişiklik fark edilmedi. Olumsuzluk, zorbalık, kaba bakış yok. Böyle bir şey görmedik."

Rus hava yollarının seferlerinde Moskova'dan Antalya'ya uçuşun 5.5 saat sürdüğü aktarıldı.