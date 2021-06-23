Ekonomi Rus turistler için dikkat çeken tavsiye Borçları kapatın
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus turistler için dikkat çeken tavsiye: Borçları kapatın!

İki aylık kısıtlamaların dün itibariyle kaldırılmasının ardından Türkiye'ye Rus turist akını başlarken Rusya Turizm Ajansı'ndan ise dikkat çeken bir çağrı geldi. Ajans, Rus tur şirketlerine Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusya Turizm Ajansından tur şirketlerine Türkiye kısıtlamaları nedeniyle oluşan borçları kapatın tavsiyesi
Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak iki ay sonra Antalya Havalimanı'na indi.

Rosturizm’den yapılan yazılı açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

Buna göre, Türkiye’ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edilirken, açıklamada, “Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü. Bunun 5 milyar rublesi Türkiye’deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz.” denildi.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar dün itibarıyla tekrar başlamıştı.

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