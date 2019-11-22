Ekonomi Rusya Türk domatesini geri gönderdi Canlı kurtçuklara rastlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya Türk domatesini yine geri gönderdi: Canlı kurtçuklara rastlandı

Rusya Türk domatesini geri gönderdi: Canlı kurtçuklara rastlandı

Türkiye’den Rusya’ya gönderilen 20 ton Türk domatesinin geri gönderildiği açıklandı. Yapılan incelemede canlı kurtçuklara rastlandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Rusya 20 ton domatesi Türkiye'ye iade etti.
Rusya 20 ton domatesi Türkiye'ye iade etti.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’den Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde bulunan Bryansk bölgesine gönderilen domatesin iade edildiği belirtildi.

  • Açıklamada Rusya’nın Krasnodar bölgesine gönderilmek için bir depoda bekletilen domateslerin müfettişler tarafından incelemeye alındığı anda canlı kurtçuklara rastlandığı ardından laboratuvarda yapılan incelemelerde domateslerde yaprak galeri güvesine rastlanıldığı ifade edilerek, 20 ton domatesin Türkiye’ye geri gönderildiği bilgisi aktarıldı.

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Geçtiğimiz yıl verilerine göre, Türkiye’den Rusya’ya 2018 yılının tamamında 37 bin 107 ton domates gönderilip karşılığında ise 30 milyon 634 bin 892 dolar gelir elde edilmişti.

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