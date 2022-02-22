Ekonomi Rusya-Ukrayna gerilimi Avrupada gaz fiyatlarını yükseltti Yüzde 21 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna gerilimi Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti: Yüzde 21 arttı

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna gerilimi Avrupada gaz fiyatlarını yükseltti: Yüzde 21 arttı
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.

Savaş kapıda: Rusya Ukrayna krizinde dakika dakika gelişmeler
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Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

Rusya Ukrayna krizi petrol fiyatlarına yansıdı: Son yedi yılın en yüksek seviyesinde
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AB ülkeleri doğal gazın yüzde 90'ını ithal ediyor

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Putin talimatı verdi altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
FOTOĞRAF 17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.<br><br>Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin \"Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını\" belirterek, \"Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum.\" ifadelerini kullandı.
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Putin’in kararı küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken güvenli liman taleplerini artırdı.
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ABD’de Nasdaq günü yüzde 1,23 düşüşle kapatırken S&P 500 yüzde 0,72 düşüş yaşadı. ABD vadelilerinde ise daha sert kayıplar var.
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Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı.
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Haftaya Ukrayna’da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlayan değerli metal, salı günü yeniden tırmanışa geçerek 1.908 dolar civarında işlem görüyor.
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Gram altın, geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı.
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Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 839 TL seviyesinde bulunuyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış 1.334,25 TL Satış 1.364,38 TL
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YARIM ALTIN FİYATI Alış 2.660,16 TL Satış 2.728,77 TL
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TAM ALTIN FİYATI Alış 5.503,77 TL Satış 5.641,12 TL
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI ALIŞ: 761,54 - SATIŞ: 789,36
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 5.533,00 - <br>SATIŞ: 5.616,00
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ATA ALTIN FİYATI ALIŞ: 5.601,00 - SATIŞ: 5.682,00
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ZİYNET ALTINI FİYATI <br>5.324,22 - 5.424,48
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Putin talimatı verdi altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Piyasaların gözü Rusya-Ukrayna geriliminde. Altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası altın yatırımcısı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları..


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'Ağır bir darbe aldı'

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Savaş kapıda: Rusya Ukrayna krizinde dakika dakika gelişmeler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Rusya-Ukrayna yorumu.

​Üç bin 500 yıllık dolmenleri görenler şaşkına döndü.

​Üniversiteli genç şimdi paraya para demiyor.

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