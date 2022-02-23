Ekonomi Rusya-Ukrayna krizi Avrupada gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna krizi Avrupada gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu
Arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı salı gününü 79,90 avro civarında kapatmıştı.

81 avro üzerinde güne başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 17.12'de dün kapanışa göre yüzde 10’dan fazla artarak 88 avroya yükseldi.

Söz konusu doğal gaz fiyatları dün de yüzde 10’dan fazla artmıştı.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin artmasının doğal gaz arz daralması endişelerine yol açması etkili oldu.

Almanya, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini Moskova’nın resmen tanıma kararına tepki olarak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin ruhsatlandırma sürecini dün durdurmuştu.

Proje sürecinin dondurulmasının ardından Avrupa enerji piyasalarında, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi için Rusya'nın suni bir arz kısıntısı oluşturabileceği endişeleri de fiyatların yükselişini destekledi.

Enerji fiyatları, hem Ukrayna krizi hem de Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmasıyla Doğu Asya'da artan talep nedeniyle geçen yılı rekor seviyelerde tamamlamıştı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor
DÜNYA
Ukrayna'da savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'ya yönelik yaptırımların devamını istiyoruz
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'ya yönelik yaptırımların devamını istiyoruz

Batılı ülkeler yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor
DÜNYA
Batılı ülkeler yeni yaptırımlarıyla Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor

Rus Haber Ajansı: Rusya Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başladı
DÜNYA
Rus Haber Ajansı: Rusya Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başladı

Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi
DÜNYA
Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi
Evleri harabeye döndü

Evleri harabeye döndü

​Ukraynalılar korku içinde.
Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

​Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti.
Engin Altay: CHPlilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yı durdurmalıyız.

​Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdoğan'dan Putin'e: Minsk Anlaşması çerçevesinde sonuca varılmalı.

​Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

​Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan.

Ölüm anında insan beyninde neler oluyor?

Aylık tüp ihtiyacını karşılıyor

Aylık tüp ihtiyacını karşılıyor

​Sosyal medyadan gördüğü yöntemle yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.