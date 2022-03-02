Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı Avrupada gaz fiyatlarını yüzde 27 arttırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 27 arttırdı

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupada gaz fiyatlarını yüzde 27 arttırdı
Foto/arşiv

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün 129 avrodan açıldı.

Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Ticaret Bakanı Muş: İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar oldu
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Muş: İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar oldu

Rusya'nın indirim hamlesi işe yaramadı: Petroldeki yükseliş durdurulamıyor
EKONOMİ
Rusya'nın indirim hamlesi işe yaramadı: Petroldeki yükseliş durdurulamıyor

Rusya Turizm Ajansı'ndan yaptırım uygulayan ülkeler için tavsiye: Tur satışını durdurun
EKONOMİ
Rusya Turizm Ajansı'ndan yaptırım uygulayan ülkeler için tavsiye: Tur satışını durdurun
İlk kez rastlandı

İlk kez rastlandı

İstanbul'da kiremit mezarlar bulundu.
Hedef beş bin ton

Hedef beş bin ton

Yeni uygulama başladı, kuyumcular yastıkaltı altınları teslim alıyor.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Meteoroloji 37 ili uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.