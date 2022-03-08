Rusya-Ukrayna savaşı Çin'i de vurdu: Petrol fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinde

Caixin'in, enerji piyasası sitesi "315i.com"un gerçek zamanlı satış verilerine dayandırdığı haberine göre, 7 Mart'ta bir ton benzinin toptan satış fiyatı 10 bin 306 yuana (1630 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 657 yuana (1370 dolar) ulaştı.

İki kalemde de son 10 yılın en yüksek fiyatları kaydedildi.

En son Mart 2012'de bir ton benzin toptan satış fiyatı 9 bin 180 yuana (1452 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 330 yuana (1318 dolar) çıkmıştı.

FOTOĞRAF 15 Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son olarak benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL’yi aşarken mazot ise 21 TL’nin üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı. ​Yaşanan artış nedeniyle EPGİS'ten bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirildi. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 309 dolar, benzine ise 325 dolar zam geldiğini açıkladı. \"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı. ​Duyurunun tamamı ise şöyle:<br><br><br> \"1-8 Mart Tarihleri arasında Akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız GenovaLavera’da; Motorin +309 USDTON<br><br>Benzin +325 USDTON Artış göstermiştir. Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi. ​EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi EPGİS son dakika duyurdu... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirdi. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı Genova/Lavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 309 dolar, benzine ise 325 dolar zam geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı. Peki akaryakıt fiyatları neden artıyor? Benzin ve motorinin fiyatı düşer mi yükselir mi? Türkiye'de akaryakıt tavan fiyatı uygulaması nasıl belirleniyor? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurumlar iç piyasadaki perakende petrol fiyatını her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu fiyata müdahale ediyor.

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Komisyon, bu yıl küresel piyasadaki fiyat artışları nedeniyle iç piyasadaki fiyatı şimdiye dek 5 kez arttırdı. Son artış 4 Mart'ta oldu. Yeni ayarlamanın 14 Mart'ta yapılması bekleniyor.

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