Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı gaz fiyatlarını uçurdu Rekor üstüne rekor kırıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı gaz fiyatlarını uçurdu: Rekor üstüne rekor kırıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yükselişe geçen doğal gaz fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı gaz fiyatlarını uçurdu: Rekor üstüne rekor kırıyor
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.

FİYATLARI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI YÜKSELTİYOR

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

  • AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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