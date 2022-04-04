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Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı japon firmaları vurdu Yarısından fazlası olumsuz etkilendi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı japon firmaları vurdu: Yarısından fazlası olumsuz etkilendi

Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı. Japon firmaların "en çok sarsıldıkları sahalar" ham madde fiyat artışı, lojistik maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları olarak sıralandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı japon firmaları vurdu: Yarısından fazlası olumsuz etkilendi
Foto/arşiv

Pasona Group anketi ABD dahil 10 ülke ekonomisinde faal 700'e yakın Japon firmanın ticari operasyonlarının geçen ayki akıbetini sorguladı.

Araştırma ülke dışında üretim, toptan ve perakende sektörlerinde hizmete veren firmaları kapsadı.

Buna göre, deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin iş operasyonlarının Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği ortaya çıktı.

Ekonomiler arasında Fransa yüzde 92,3 ile Japon firmaların faaliyetlerinin en çok etkilendiği ülke olarak kayda geçti.

Fransa'yı yüzde 72 ile Malezya ve yüzde 66,7 ile Singapur takip etti.

Japon firmaların "en çok sarsıldıkları sahalar" ham madde fiyat artışı, lojistik maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları olarak sıralandı.

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