Avrupa Rus enerji sektörünü ilk kez hedef aldı: Kömür ambargosu uygulayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar avro değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini ve bu ambargonun Rusya için önemli bir gelir kaybı oluşturacağını bildirdi

AB'nin bu kararı, Ukrayna savaşının ardından Rus enerji sektörüne resmi olarak uygulanan ilk ambargo özelliği taşıyor.

Daha önce ABD, Birleşik Krallık ve bazı ülkeler Rusya'dan enerji ithalatını yaptırım uygulama kararı almasına rağmen, AB Rus enerji ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle bu yönde karar alamamıştı.

AB'de bazı büyük şirketler Rus enerji sektörüne yönelik kendi ambargo kararlarını açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasıyla API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 12,6 yükselerek 295 avro oldu.

Almanya ve Polonya, AB'de de Rus kömürüne en fazla bağımlı olan ülkeler

Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihraç eden ülkesi olan Rusya, doğal gaz ve petrolde olduğu gibi kömürde de AB'nin ithalatının büyük bir kısmını oluşturuyor.

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Almanya ve Polonya, AB'de Rusya'dan en fazla kömür ithalatı yapan ülkeler olarak öne çıktı.

Almanya'nın Rusya'dan termal ve metalurjik kömür ithalatı 14,3 milyon ton, Polonya'nın ise 9,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Almanya, termal kömür ithalatının yüzde 67'sini, Polonya ise yüzde 80,7'sini Rusya'dan gerçekleştirdi.

Kömür ambargosunun ekonomik karşılığı gaz ve petrole göre düşük

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre Rusya'nın kömür ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 262 milyon tona ulaştı. Çin Rusya'nın kömür ihracatının yüzde 25'ini oluşturarak ülke bazında en büyük alıcı konumunda bulunurken, ihracatın yüzde 32'si Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Avrupa ülkelerine yapıldı.

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