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Ekonomi Rusya yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ham madde ihracatını yasaklıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ham madde ihracatını yasaklıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Rusya yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ham madde ihracatını yasaklıyor
Rusya yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ham madde ihracatını yasaklıyor

Putin’in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, "dostane olmayan" adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik karşı yaptırım kararları alındı.

Rusya'nın yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılmasının yasaklandığı kararnameyle, Rus kişi ve kuruluşların, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin verildi.

Kararnameye göre, Rus hükümeti yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesini 10 gün içerisinde hazırlayacak.

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