Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya’yı uluslararası finans sisteminden izole etmek için harekete geçen ABD ve AB ülkeleri, önceki gün aldığı SWIFT’ten çıkarma kararıyla Rusya ekonomisini yıpratacak darbenin en kritik adımını attı. Rusya’nın, sınır ötesi para ticaretinin yüzde 90’ının gerçekleştiği Society for WorldwideTelecommunication (SWIFT) sisteminden çıkartılması kararı, Rusya piyasalarına haftanın ilk işlem gününde adeta bomba gibi düştü. Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 20’den fazla değer kaybederken, offshore piyasasındaki işlemlerde adeta çakıldı. Ruble, dolar karşısında 117,81 seviyesini test etti.

ŞOK FAİZ ARTIŞI

Rublede yaşanan sert düşüş karşısında Rusya Merkez Bankası politika faizinde 1050 puan artırıma gitti. Banka, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edildi.

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MOSKOVA BORSASI DÜN KAPALI KALDI

Yaptırımların ardından geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası da dün kapalı kaldı. Moskova Borsası’ndan yapılan açıklamada, borsanın, ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı açıklanırken, Rus menkul kıymetlerin satışına da yasak geldi.

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ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı. Borsa da döviz ve para piyasası işlemleri de olağan başlangıç saatiden 3 saat geç açılacak. Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00’da başlayacağını duyurdu.

DÖVİZ KAZANCININ %80’İNİ SATMA ZORUNLULUĞU

Rusya Maliye Bakanlığı da ihracat şirketlerine zorunluluk getirdi. Açıklamada, “28 Şubat’tan itibaren, Rus ihracatçılarına tüm dış ticaret anlaşmaları kapsamında döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirilmiştir” ifadesine yer verildi. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,7 artarak 493,3 milyar dolar, ithalatı da yüzde 26,5 yükselişle 296,1 milyar dolara ulaşmıştı.

Avrupa'da gaz tükendi mi?

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa’daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini önü sürdü. Gazprom açıklamasında, “Avrupa’daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 21,5’i kaldı” denildi. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın bedelini ödeyebileceği kanallar olduğunu bildirdi.

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640 milyar dolara erişim kesildi

AB’nin yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası’nın da dahil edilmesi kararı, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Rusya Merkez Bankası adına veya onun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organla yapılan işlemlere yasak getirildi. Ancak, AB’nin veya ilgili üye ülkenin finansal istikrarını sağlamak için “kesinlikle gerekli” olması durumlarında yapılacak işlemlere ise izin verilebilecek. ABD ve Avrupa, Rusya’nın 640 milyar doları bulan rezervini hedef alarak, Rusya’nın bu rezerve erişimi kesilmiş oldu.

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