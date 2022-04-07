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Dünya Rusyadan Yeni Zelanda ve Avustralyaya yaptırım Başbakanlar da listeye dahil edildi
AVRUPA

Rusya'dan Yeni Zelanda ve Avustralya'ya yaptırım: Başbakanlar da listeye dahil edildi

Rusya, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 358 kişiye yaptırım kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Yeni Zelanda ve Avustralyaya yaptırım: Başbakanlar da listeye dahil edildi
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak." ifadesi kullanıldı.

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"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR"

Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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