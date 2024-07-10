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Ekonomi

Rusya'da yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 8,59'a yükseldi

Rusya Federal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, Rusya'da yıllık enflasyon Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3'ten yüzde 8,59'a yükseldi.

19:56 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya'da yıllık enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,3'ten yüzde 8,59'a çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı haziranda yıllık bazda yüzde 9,81 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 7, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 8,79 yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon da haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,3'ten yüzde 8,59'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, enflasyonda yüzde 4 seviyesindeki hedef seviyeye ulaşılması için bu ay yapılacak toplantıda politika faizinde önemli ölçüde artış yapabileceğini bildirmişti.

Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakmıştı.


#Rusya
#enflasyon
#haziran
#Rusya Federal İstatistik Kurumu
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