Rusya'da yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 8,59'a yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 12 milyon 200 bin varil düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüşle 231 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.