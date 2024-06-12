Rusya'dan ABD'ye karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.
Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.
Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.
Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.