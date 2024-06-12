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Ekonomi

Rusya'dan ABD'ye karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını bildirdi. Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

20:18 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Moskova Borsa'sında bir dönem sona eriyor.
Moskova Borsa'sında bir dönem sona eriyor.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın, piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Rusya Merkez Bankasından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporlarının ve dijital platformlardan gelen bilgilerin kullanılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı bugün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.



#Dolar
#Moskova Borsası
#Rusya
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