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Ekonomi Rusyadan açıklama geldi Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustosta başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar 1 Ağustos’ta başlıyor.
Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar 1 Ağustos’ta başlıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

  • Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.” şeklinde konuştu.

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Uçuşların Birleşik Krallık ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Kovid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz.” dedi.

Rusya’dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov’dan başlaması bekleniyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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