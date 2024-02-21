Rusya'dan Afrika'ya ücretsiz 200 bin ton tahıl sevkiyatı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Patruşev ile Moskova'da görüştüğü belirtildi.
Her bir sevkiyatın 30 ila 40 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Patruşev, "25 biner ton tahıl Mali, Burkina Faso, Zimbabve ve Eritre'ye; 50 biner ton tahıl ise Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sevk edildi." bilgisini verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 biner ton tahılı bedelsiz sevk edeceklerini söylemişti.