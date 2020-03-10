Ekonomi Rusyadan dövize karşı ikinci sürpriz adım
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor

Rusya'dan dövize karşı ikinci sürpriz adım

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüşün ardından iç piyasada döviz alımlarını 30 gün boyunca durdurma kararı alan Rusya Merkez Bankası'ndan yeni bir adım daha geldi. Banka, petrol piyasalarında yaşanan "kayda değer değişimler" nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaları önlemek için bugünden itibaren iç piyasada döviz satımına başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankadan yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan "kayda değer değişimler" nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaları önlemek için bugünden itibaren iç piyasada döviz satımına başlanacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, iç piyasada döviz alımlarını da 30 gün boyunca durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

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31 DOLARA İNMİŞTİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması, Suudi Arabistan ve Rusya'daki yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmüştü.

  • Rus rublesi de dünkü tatilin ardından güne dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybıyla Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e gerileyerek başladı.

50 bin kamu lojmanı satılıyor: İşte 5 bankanın sunduğu özel fırsatlar
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50 bin kamu lojmanının satışı ile ilgili süreç de devam ediyor. Yurt genelinde 250 bin kamu lojmanı bulunuyor.
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Bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet, istihbarat hizmetleri ve kampüs alanında yer alan yaklaşık 200 bin lojmanın dışında kalan satılabilecek nitelikteki 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor.
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Söz konusu lojmanlardan ekspertiz işlemleri tamamlananlar satışa sunuluyor.
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Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı var.
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İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20’sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25’i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30’u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.
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Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.
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Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25’i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.
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İşte 5 bankanın kamu lojmanlarından satın alacaklar için sunduğu özel fırsatlar:
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120 ay için en düşük finansman oran teklifi Emlak Katılım’dan geldi.
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Banka, 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0.87 oran ile konut finansmanı sağlıyor.
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Vakıf Katılım da bu süreçte iddialı.
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Kamu lojmanı finansmanı için kâr oranı 60 aya 0.79, 61 -120 ay arasında ise 0.89 olarak belirlendi.
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Kuveyt Türk ise ​kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunacaklar için kâr oranını 0.94 olarak belirledi.
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Banka kamu lojmanı talibi müşterilerine 120 aya varan vadeler öneriyor.
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Bu süreçte ilk protokol imzalayan banka olan İş Bankası da özel oranlar sunuyor.
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Banka 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.
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Garanti BBVA Mortgage ise kamu lojmanlarından ev satın almak isteyen müşterilerine aylık yüzde 0.95 faiz oranıyla kredi kullandırıyor.
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Bankanın kamu lojmanı tarafında tanıdığı vade ise 120 aya kadar çıkıyor.
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50 bin kamu lojmanı satılıyor: İşte 5 bankanın sunduğu özel fırsatlar
Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananlar ihale ile satışa çıkarılıyor. satışa çıkarılan lojmanlar için bankalar ise peş peşe özel kredi paketleri açıklıyor. İşte banka banka kamu lojmanı alımları için sunulan özel fırsatlar...


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