Ekonomi Rusyadan petrol açıklaması 10 yıl dayanabiliriz
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan "düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz" açıklaması

Rusya'dan petrol açıklaması: 10 yıl dayanabiliriz

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, “Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde.” denildi.

Rusya’nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2’sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

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