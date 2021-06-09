Ekonomi Rusyadan Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla ilgili açıklama Mutabık kaldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'dan Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla ilgili açıklama: Mutabık kaldık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlatılması noktasında açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, "Türk meslektaşlarımızla görüşmelerimizde, karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

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Rusyadan Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla ilgili açıklama: Mutabık kaldık
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Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi. Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri’nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko’nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama
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Bakan Ersoy'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama
  • “İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında havayolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar”.

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