Rusya, Türkiye’ye uçuşları en erken 15 Haziran'da açacak.

Bloomgberg'de yer alan haberde Rusya'nın Haziran ortası Türkiye'ye uçuşları açacağı belirtildi.
HAZİRAN ORTASI UÇUŞLAR BAŞLIYOR
Bloomberg'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Moskova'da Pazartesi günü yapılan üst düzey toplantıların ardından en erken Haziran ortasından itibaren turistlerin Türkiye'ye seyahat etmelerine izin vermesi bekleniyor.
UÇUŞLAR SINIRLANDIRILMIŞTI
Rusya, artan vaka sayılarını gerekçe göstererek Türkiye’ye uçuşları 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırmıştı.
Rusya'nın uçuş yasağını haziran sonuna kadar uzattığı öne sürülürken, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, iki ülkenin karşılıklı turist ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştireceğini bildirmişti.