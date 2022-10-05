Rusya’dan yola çıkan dev kruvaziyer 796 yolcusuyla Amasra Limanına ulaştı

İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde kruvaziyer gemisi ağırlayan Amasra’da dördüncü kez kruvaziyer heyecanı yaşandı. Rusya’dan demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından 796 yolcu ve 427 mürettebatı ile sabah saatlerinde Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki turistler, Amasra’daki tarihi yapıları rehberler eşliğinde gezdi.

Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bulan Rus turistler rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar.

Ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısını da gezen turistler burada alışveriş yaparken Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait heykel ve eserlerin sergilendiği Amasra Müzesini de ziyaret ettiler.

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62 turist Safranbolu’ya hareket etti

Amasra Limanı’na yanaşan kurvaziyerdeki 62 Rus turist ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesini gezmek üzere tur otobüsleriyle Karabük’e hareket etti.

120 milyon TL’lik yatırım

Amasra ilçesinde kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilerek inşasına başlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi yüzde 90 oranında tamamlandı. 120 milyon TL’lik yatırım içeren Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından liman, Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı ilan edildi.

3 Ağustos 2022’de ilk kruvaziyeri ağırlayan Amasra’nın yıl sonuna kadar 6 kruvaziyer daha ağırlaması bekleniyor. Öte yandan Amasra Limanı’nın önümüzdeki dönemlerde de kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olması bekleniyor.

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