Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi

İsveçli Volvo da, GM'e benzer bir açıklama yaparak, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini bildirdi. Açıklamada, \"AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek\" denildi.