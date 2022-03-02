Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından yaptırım kararların ardı arkası kesilmiyor.
Yaptırımlardan nasibini alan kuruluşlardan biri de Rusya'nın en büyük bankası Sberbank oldu.
Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil edilen bankanın tüm döviz işlemleri de yasaklanmıştı.
Bu karar sonrası Sberbank'tan sürpriz bir karar geldi. Banka Avrupa pazarından çekildiğini açıkladı.
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Rusya’ya karşı birçok ülke yaptırım kararlarını açıklarken, yaptırımların ilk etkileri Rusya ekonomisinde hissedilmeye başladı. Haftanın ilk gününde ruble ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, faizleri yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kaldı.
Rusya'ya karşı ülkeler bazında alınan yaptırım kararlarının yanı sıra dev markalar da harekete geçerek Rusya'daki üretimlerini ve satışlarını durdurmaya başladı. İşte işgal girişimi sonrası Rusya'ya karşı harekete geçen markalar..
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği işgalin ardından Boeing’in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.
Apple, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirdi.<br><br><br>Apple'dan yapılan açıklamada, \"Şirketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden derin endişe duyduğu\" aktarıldı.
Giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.
Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirdi.
ABD'li otomotiv üreticisi General Motors'tan yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç gönderilmeyeceği kaydedildi. Bir zamanlar Rusya'da üretim de yapan GM, ülkede yılda 3 bin otomobil satıyor.
İsveçli Volvo da, GM'e benzer bir açıklama yaparak, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini bildirdi. Açıklamada, \"AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek\" denildi.
Volkswagen de, hafta başında yaptığı açıklamada, bayilere otomobil teslimatını geçici olarak askıya aldığı duyurdu. VW sözcüsü, \"Teslimatlar, AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların etkileri netleşir açıklanmaz devam edecek\" dedi.
Daimler Truck'tan yapılan açıklamada ise, Rus devlet holdingi Rostec'in yüzde 47'sine sahip olduğu kamyon üreticisi Kamaz ile olan işbirliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.
Alman yayın organı Handelsblatt'in haberine göre, Mercedes-Benz Group de Kamaz'daki yüzde 15 hissesini mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmak için yasal seçenekler arıyor.
Fransız üretici Renault da, 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' gerekçesi ile, Moskova'daki fabrikasında 5 Mart'a kadar üretime ara verme kararı almıştı.
ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını duyurdu.
İngiliz firması olan enerji devi Shell, dün Rusya'daki tüm faaliyetini sonlandıracağını açıkladı. Buna Gazprom'un işlettiği ve yüzde 50'sine sahip olduğu, Shell'in ise yüzde 27,5'lik payı bulunan Sakhalin 2 LNG sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesisi de dahil.
Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcısı BP, Rusya devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 20'lik hissesini bıraktığını açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre İngiliz şirketin petrol ve gaz rezervlerinin neredeyse yarıya ineceği düşünülüyor.
Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerini elden çıkarmaya başlayacağını söyledi.
İtalyan Eni şirketi Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım boru hattındaki yüzde 50'lik hissesini satmak istediğini açıkladı. Hattın diğer yarısı Rus Gazprom'a ait.
Microsoft Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus devlet medya kuruluşu RT'nin mobil uygulamalarını Windows App mağazasından kaldıracağını ve Rus devlet destekli medya reklamlarını engelleyeceğini söyledi.
Google, RT ve diğer Rus kanallarının web sitesi, uygulama ve Youtube videolarındaki reklamlardan para kazanmasını, RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini engelledi. Facebook'un sahibi Meta da benzer bir yasaklama getirmişti.
McKinsey Küresel Yönetici Ortağı Bob Sternfels firmanın Rusya devletinin hiçbir noktasıyla çalışmayacaklarını duyurdu.
Fransız enerji şirketi TotalEnergies Rusya’da yeni yatırım gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Total ve Engie ile Rusya’daki faaliyetleri hakkında görüşmeler yaptığını açıkladı.
Harley Davidson Rusya’daki tüm işlerini durdurduğunu açıkladı. Şirketin Rusya’nın da dahil olduğu Avrupa ve Ortadoğu satışları toplam satışlarının yüzde 31’ine denk geliyor.
Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.
YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devleti yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını duyurdu.
Dev markalardan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle: Üretimlerini ve satışlarını durduruyorlar
Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya'ya karşı başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke yaptırım silahını çekerken, otomotivden teknoloji ve enerji şirketlerine kadar çok sayıda dev marka Rusya'daki üretimlerini durdurma ve satışlarını sona erdirme kararı alıyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrası harekete geçen markalar..
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarda bazı kentler Ukrayna güçlerinden kontrolünden çıkarken, Ukrayna’yı çevreleyen Rusya, saldırılarını başkent Kiev ve orta kısımlardaki kentlere yoğunlaştırdı.
Ukrayna’ya balistik füzeler de dahil olmak üzere çok yönlü saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı yalan bilgilerin yayıldığını gerekçe göstererek Kiev’deki, Ukrayna istihbarat merkezleri ve teknoloji üslerinin vurulacağını duyurdu.
Bu açıklamasının ardından Kiev’deki televizyon kulesine roket atışı yapıldı.
Yapılan açıklamalar ve düzenlenen saldırıların ardından Kiev’deki sığınaklarda yaşayan vatandaşlar ise, tren istasyonlarına akın ederek kendilerini Polonya’ya giden trenlere atmaya çalıştı.
Gün içinde tren istasyonlarına akın eden vatandaşlar, her gelen trene daha önce binmek için birbiriyle yarıştı.
Bazı kişiler tren altında kalmak pahasına tren rayları üzerinden karşıdan karşıya geçerken, gece saatlerinde de izdiham olayları devam etti.
Rus saldırılarından kaçmaya çalışan Ukraynalıların ülkeden kaçışı devam ederken, başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler de vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.
Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu.