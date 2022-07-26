Ekonomi Rusyanın gaz hamlesi sonrası Avrupada korkulan oluyor 4,5 ayın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın gaz hamlesi sonrası Avrupa'da korkulan oluyor: 4,5 ayın zirvesine çıktı

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesinin ardından Avrupa'da megavatsaat başına 196 avroya ulaşan doğal gaz fiyatı, dört buçuk ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın gaz hamlesi sonrası Avrupada korkulan oluyor: 4,5 ayın zirvesine çıktı
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10,9 yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 avrodan kapandı.

Bugün 178,9 avrodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 10,9 artışla 196 avroya yükselerek, dört buçuk ayın en yüksek seviyesini gördü.

TTF'de işlem gören gaz kontrat fiyat 7 Mart'ta 200,9 avrodan kapanmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Şirket, boru hattına hizmet eden türbinlerle ilgili bir sorun nedeniyle boru hattının ihracatının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde bugün açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki düşüşün teknik nedenlere dayanmadığını belirten Simson, "Bu siyasi gerekçeli bir adım ve buna hazır olmalıyız." dedi.

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