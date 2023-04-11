Rusya'nın ihracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin sonuna göre yüzde 9 artarak 15,7 trilyon lirayı geçti. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise üç ayda 451 bin artarak 4 milyon 234 binle rekor düzeye ulaştı. Bu yatırımcıların 4,2 milyonu yerli bireysel yatırımcılardan oluşuyor.