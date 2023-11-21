Rusya doğal gaz üretimini 30 milyar metreküp azaltacak

Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." dedi.