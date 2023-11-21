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Ekonomi

Rusya doğal gaz üretimini 30 milyar metreküp azaltacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde petrol üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla 8 milyon ton, doğal gaz üretiminin ise 30 milyar metreküp azalacağını belirtti.

14:04 - 21/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Novak, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynağı üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kömür üretiminin bu yıl geçen yıla göre değişmeyerek 440 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ifade eden Novak, "Petrol üretiminin 527 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz, geçen yıl 535 milyon tondu." dedi.


Doğal gaz üretiminde de düşüş beklediklerini belirten Novak, "Doğal gaz üretimi geçen yıla göre yaklaşık 30 milyar metreküp daha az olacak. Geçen yılın ilk yarısında Avrupa'ya yönelik tedarikimiz hala devam ediyordu, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırısı nedeniyle bu durdu." dedi.

Novak, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin ise bu yıl 33 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi.


Elektrikte üretimin istikrarlı şekilde sürdüğünü kaydeden Novak, "Elektrik üretimi 1 trilyon 150 milyar kilovatsaat seviyesinde olacak. Bu geçen yıla göre yüzde 0,8 artış demek." ifadesini kullandı.




#Doğal Gaz
#petrol
#Rusya
43 dakika önce
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