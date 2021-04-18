Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlaması Rusya'ya 5 milyar ruble kaybettirecek

Rusya’dan Türkiye’ye 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasındaki uçuşların kısıtlamasından kaynaklanan kaybın 5 milyar ruble olduğu açıklandı.

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasından kaynaklanan kayıpların en az 5 milyar ruble olduğunu ve bu kayıpların 1 Haziran’dan sonra uçuşların tam teşekküllü başlaması ile telafi edilmesini umduğunu açıkladı.

KAYIPLARI EN AZA İNDİRECEK MEKANİZMALAR OLUŞTURMALIYIZ

Barzıkin, "Görevimiz sadece kaybı belirlemek değil, aynı zamanda öncelikle turistler ve tabii ki tur operatörleri için söz konusu kayıpları en aza indirecek mekanizmalar oluşturmak. Hükümetin tekrar bir sübvansiyon programı başlatacağını umuyoruz" dedi.

Rusya, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

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