Ekonomi Rusyanın Ukrayna işgali sonrası borsa güne sert düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası borsa güne sert düşüşle başladı

Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne sert düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puana geriledi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Ukrayna işgali sonrası borsa güne sert düşüşle başladı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,59 azalışla 1.862,94 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,69 ve holding endeksi yüzde 8,74 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 9,62 ile ulaştırma oldu.

Açılışın ardından Borsa İstanbul'da, endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve borsa pay piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durduruldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,07 azalışla 2.016,03 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirterek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını ifade etti.

Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını söyledi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de büyümenin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 ve 1.780 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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