Ekonomi Rusyaya bir yaptırım da Microsofttan Tüm hizmetler durduruldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya bir yaptırım da Microsoft'tan: Tüm hizmetler durduruldu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışını askıya aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya bir yaptırım da Microsofttan: Tüm hizmetler durduruldu
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Microsoft Başkanı Brad Smith, konuya ilişkin blog yazısında, Ukrayna'daki savaştan üzüntü duyduklarını ve Rusya'nın "haksız, sebepsiz ve hukuksuz işgalini" kınadıklarını belirtti.

Smith, "Bugün Rusya'da Microsoft ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD VE İNGİLTERE İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ"

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere hükümetleriyle koordinasyon içinde olduklarına işaret eden Smith, hükümetlerin yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya'daki işlerinin birçok kısmını durdurduklarını kaydetti.

Microsoft, hafta başında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki olarak Rus devlet televizyon ağı RT'nin mobil uygulamalarını Windows App Store'dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurmuştu.

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