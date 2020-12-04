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Ekonomi Rusyaya domates ihracında kota 199,3 bin tonu buldu, siparişler durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya domates ihracında kota 199,3 bin tonu buldu, siparişler durduruldu

Rusya'nın 50'şer bin tonluk kota sınırı uyguladığı domates ihracatında, dördüncü partiyle birlikte toplam ihracat 199 bin 300 tona ulaştı. Yeni kota açılması için girişimler sürerken, Rusya'dan domates siparişi durduruldu.

Haber Merkezi DHA
Domates ihracatçıları, kotanın kaldırılmasını istiyor.
Domates ihracatçıları, kotanın kaldırılmasını istiyor.

Türkiye'nin yaş meyve sebze, özellikle domates ihraç ettiği ülkelerin başında gelen Rusya'nın 2015 yılında uçak kriziyle yasakladığı ve 1 Kasım 2017'den itibaren de 50'şer bin tonluk kota uyguladığı domates ihracatında, dördüncü 50 bin tonluk kota da dolmak üzere. Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği'nce (BAİB) tüm ihracatçılara konuya ilişkin uyarı mesajı gönderildi.

199 BİN 300 TON OLDU

BAİB'den, Rusya'ya ihracat yapan üyelere 22 Kasım’da yapılan duyuruda, Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 196 bin 300 tona ulaştığı belirtilmişti. Yaklaşık 10 günlük süreçte Rusya'ya 3 bin ton daha domates gönderildi. 2 Aralık itibarıyla Rusya'ya gönderilen domates miktarı toplamı 199 bin 300 tona yükseldi. Dördüncü 50 bin ton kotasında sadece 700 tonluk bir kota kaldı ve bu kotanın da bir-iki gün içinde dolması bekleniyor.

Domateste 10 ayda yarım milyar dolarlık ihracat
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Domateste 10 ayda yarım milyar dolarlık ihracat

BAİB'DEN ÜYELERE GÖNDERİLEN MESAJ

BAİB'den gönderilen mesaj şöyle:

“Sayın üyemiz, 2 Aralık 2020 itibarıyla Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 199,3 bin tonu dolmuştur. Kotanın dolması halinde Rusya'ya yapılacak domates sevkiyatlarının ülkemiz gümrüklerinden çıkamaması ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapamaması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları için ihracatlarında güncel kota durumunu dikkate almaları önemlidir."

Domates ihracatta rekor kırdı
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Domates ihracatta rekor kırdı

SADECE 700 TON KALDI

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Antalya'dan Rusya'ya domates ihracatında artık son yüklemelerin yapıldığına dikkat çekti. Geriye sadece 700 tonluk bir kota kaldığını belirten Civan, öncelikli Rusya ile kotanın kaldırılması veya acilen yeni kota açılması için üst düzey girişimlerin devam ettiğini açıkladı.

Türk domatesi Rusya vizesini kaptı: İhracat yeniden başlıyor
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Türk domatesi Rusya vizesini kaptı: İhracat yeniden başlıyor

DEMOKLES'İN KILICI GİBİ

  • Geçen yıllarda 50 bin tonluk kotanın dolduğu süreçte, gemi veya TIR’larla gönderilen ciddi miktarda domatesin Rusya'nın gümrük kapılarından içeri alınmadığını ve tonlarca domatesin çöpe gittiğini anlatan Civan, “İhracatçılarımızın uyarıları takip etmesi ve önemle dikkate alması gerekiyor. Türkiye'nin birinci önceliği esasen kotanın tamamen kaldırılması, çünkü ihracatçılarımızın başında Demokles'in kılıcı gibi duruyor" dedi.

TAMAMEN KEYFİ BİR UYGULAMA

Bir TIR’da yaklaşık 15-17 ton ürün bulunabildiğini, bazı TIR’larda domatesle birlikte biber, patlıcan gibi ürünlerin de olabildiğini söyleyen Civan, “Kota dolduktan sonra domates yüklü TIR’lar Rusya gümrük kapılarından içeri alınmıyor. Domatesle birlikte diğer ürünlerin de olduğu araçlarda domatesi indirtebilirler veya hiçbirini almayabilirler, tamamen keyfi bir uygulama" dedi.

Diyarbakır’dan İtalya’ya uzanan lezzet: Kurutulmuş domates
FOTOĞRAF 9
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Diyarbakır domatesi kurutularak İtalyan mutfağına girdi. Ege bölgesinde yıllardır çiftçilik yapan İsmail Mürselim, 8 yıl önce Diyarbakır'a gelerek 600 dönümlük alanda domates yetiştirmeye başladı.
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Yaklaşık 2 buçuk milyon liraya harcayarak domates eken Mürselim, domatesleri topladıktan sonra onlarca dönümlük alana serip kurutmaya başladı.
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Mürselim, elde ettiği ürünleri spagetti ve pizzalarda sos olarak kullanılmak üzere İtalya'ya ihraç etmeye başladı.
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Ege'de organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kuşburnu Mahallesinde 600 dönüm ile başladığı domates üretimi ve kurutmayı yurtdışına taşıyan İsmail Mürselim, kurutulmuş domatesleri ile İtalya sofralarına renk kattı.
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Yüzlerce dönüm arazide ilk denemede 100 ton kurutulmuş domates elde eden Mürselim, gelecek yıl 400 ton ürün hedeflediğini belirterek, Diyarbakır domateslerini dünyaya yayacağını söyledi.
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Kilogramı 3 euroya gönderdiği domateslerin çiftçilere yeni bir kapı oluşturduğunu aktaran Mürselim, Organik kurutulmuş domates yetiştiriyoruz, yetiştiriciliği, kurutmasını ve ihracatını kendimiz yapıyoruz. 26 yıldan beri Ege bölgesinde bu işi yapıyorum, aşırı yağışlardan dolayı iklim değişikliği oldu. Organik tarım yapmakta zorlanmaya başladık, yeni bölge arayışı içerisine girdik, 8 yıl önce buraya gelip baktım. Olabileceğine inandım, 10 bin dönüm araziden 5 binini organiğe çevirdik. Bu yıl 600 dönüm domates denedik, yetiştirdik kurutmasını yaparak ihracatına başladık. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadan yetişen bu domatesler sergi alanında işçiler tarafından ikiye bölünerek tuzlama yapılıp kurumaya bırakıldı. Kuruyan domatesleri İtalya'ya gönderiyoruz, genelde pizza, makarna ve sosta kullanılıyor dedi.
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Kurutulmuş domateslerin tarım işçilerine de ekmek kapısı olduğunu dile getiren Mürselim, şöyle konuştu:
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Mart sonu ekime başladık, toplam 80 kişiyle bu zamana kadar çalıştık. Ağustos sonunda hasada başladık zaman zaman 120 kişiye çıktı sayımız, ihracata kadar işçi sayımızı devam ettirdik. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira yatırım yaptık, bu yıl denemeydi beklentimizin altında 100 ton civarında geldi, ama önümüzdeki yıl bunu 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. İsterim ki bu bölge biraz daha çok kalkınsın ve gelişsin, bu alternatif ürün katma değeri olan ve istihdama destek olan bir ürün.
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İşçilere bu yıl çok katkımız oldu, inşallah bunu artırarak etraftaki çiftçileri de katarak geliştireceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bizi destekliyor eksiklerimizi kapatıyorlar. İnşallah daha büyük destekler alarak işlerimizi büyüteceğiz. Şu an İtalya'ya gönderiyoruz, oradan domateslerimiz dünyaya yayılıyor
Diyarbakır’dan İtalya’ya uzanan lezzet: Kurutulmuş domates
Diyarbakır'da hiçbir kimyasal madde bulunmayan organik domatesler, onlarca dönümlük araziye serilip kurutulduktan sonra İtalya'ya ihraç ediliyor. Diyarbakırlı çiftçi İsmail Mürselim tarafından yetiştirilen domatesler, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.


RUSYA'DAN DOMATES SİPARİŞİ DURDURULDU

Kota uygulamasının şu anda büyük bir handikap olduğunu belirten Civan, kotadaki miktar azaldıkça sıkıntıların da büyüdüğünü söyledi. Rusya'daki domates alıcılarının, yeni kota açılmadığı için siparişi durdurduklarını kaydeden Civan, “Bu dönem esasında Rusya'nın kendi üretimi olduğu bir dönem de değil ve dışa bağımlı. İlkbahar sonu, yaz başı çıkıyor kendi ürünleri. Ona rağmen kotada zorluk çıkartılıyor olması anlaşılabilir değil" diye konuştu.

KOTANIN KALDIRILMASINI İSTİYORLAR

Uçak krizi sonrası domatese uygulanan 50 bin tonluk kotanın 2019'da 150 bin tona, 25 Şubat 2020 tarihinde de 200 bin tona çıkarıldığını belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kotanın kaldırılması için TOBB aracılığı ile girişimlerde bulunulduğunu ve sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini açıkladı. Ülkelerin siyasi ve ticari ilişkilerinin ayrı olması gerektiğini söyleyen Çandır, "Kota kabul edilemez. İki ülke arasında sorun kalmadığına göre kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimiz kotanın tamamen kaldırılmasını istiyor" dedi.

Elazığ'dan dünya sofralarına bin ton kurutulmuş domates
FOTOĞRAF 9
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Elazığ'da 3 yıl önce bazı girişimciler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak sanayi tipi domates üretimine başladı. 20 bin dekarlık alan üzerinde yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, çoğunluğu kadın olan işçiler tarafından toplandıktan sonra kesilerek, zemin üzerine serilen örtü üzerine bırakılıyor.
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Domatesler kurumadan tuzlanarak, yaklaşık 6 gün güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Domatesler kuruduktan sonra, talep doğrultusunda yurt içine ve başta Amerika olmak üzere yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın sahip olduğu toprak yapısı, iklimi ve yağış rejimi ile tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, Özellikle birçok üründe lider konumunda olan Elazığ, sebze yetiştiriciliğinde bölgenin ihtiyacını karşılayan il konumunda. Özellikle sebzecilikte domates üretimi ile ön plana çıkıyor. Yaklaşık 20 bin dekar alanda domates üretimi yapıyoruz. Bu üretimde yıllık olarak 85 ile 100 bin ton arasında domates elde ediyoruz dedi.
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'DÜNYA SOFRASINA SUNUYORUZ' Karahan, Elazığ'da yetişen domatesi dünya sofrasına ulaştırdıklarını ifade ederek, Tabii ki son yıllarda hem sofralık hem sanayi tipi olarak yetiştirdiğimiz domateste, özellikle birkaç girişimcinin 3 yıl önce başlattığı ve bizlerin de bakanlık olarak, kendilerini desteklediğimiz sanayi tipi domatesin kurutularak sadece yurt içi piyasasında değil Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz...
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Elazığ'ın topraklarında, doğal, organik, hiçbir katkı maddesi olmayan kurutulmuş domatesi dünya insanlığının sofrasına ulaştırıyoruz. Elazığ’dan 1000 ton kurutulmuş domates ihracatı yaptık. Önümüzdeki yıllarda bunu artırmayı hedefliyoruz...
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Türkiye'de kurutmalık domates için iklimi, güneşlenmesi en uygun olan illerden birisi Elazığ'dır. Dolayısıyla yetiştirmiş olduğumuz sanayi tipi domatesi bu bölgede Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi komşu illerimizden gelen kardeşlerimizle tarım üreticilerimizle çiftçilerimizle bunları kesip yine doğal ortamda kurutup, paketleyerek ticarete konu ediyoruz. Dolayısıyla hem istihdam hem üretim alanında hem de ürün çeşitliliği ve katma değeri yüksek ürün olarak domates, pazara sunulması açısından çok değerli bir üründür diye konuştu.
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'5 DEKARLA BAŞLADI 15 YILDA 250 DEKARA ÇIKTI' <br> <br> 15 yıldır Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde kurutmalık domates işiyle uğraşan Mehmet Tosun, yıllık 800 ton yaş domates işlediğini belirterek, şunları kaydetti: Bu yıl 50 ton kurutmalık domates elde ettik. İşletmemiz 5 dekar alanda başladı. 15 yıllık süreç içerisinde 250 dekar alana çıktı. Kendi üretimimizin yanı sıra halden ve köylülerimizden aldıklarımızla yıllık 800 ton yaş domates işliyoruz...
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Bunu katma değere dönüştürerek 40-50 ton kurutmalık domates elde ediyor ve ihracatçı firmalara gönderiyoruz. Yılın 6 ayı 70 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunların yarısı bayan yarısı erkektir. Bunların yanı sıra sözleşmeli çiftçilerimiz, nakliyeciler ve günübirlik yüklemeci erkek işçilerimiz var. Ortalama günlük 100 kişiye istihdam sağlıyoruz.
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Elazığ'dan dünya sofralarına 1000 ton kurutulmuş domates
Elazığ'dan dünya sofralarına bin ton kurutulmuş domates
Elazığ'da bazı girişimcilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak başlattığı ve 20 bin dekarlık alanda yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, kurutularak başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu yılın ilk 8 ayında 1000 ton ihraç edilen kurutulmuş domates aynı zamanda çevre illerden gelen birçok tarım işçisi için istihdam kaynağı oldu.


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