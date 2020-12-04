Rusya'ya domates ihracında kota 199,3 bin tonu buldu, siparişler durduruldu

Türkiye'nin yaş meyve sebze, özellikle domates ihraç ettiği ülkelerin başında gelen Rusya'nın 2015 yılında uçak kriziyle yasakladığı ve 1 Kasım 2017'den itibaren de 50'şer bin tonluk kota uyguladığı domates ihracatında, dördüncü 50 bin tonluk kota da dolmak üzere. Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği'nce (BAİB) tüm ihracatçılara konuya ilişkin uyarı mesajı gönderildi.

199 BİN 300 TON OLDU

BAİB'den, Rusya'ya ihracat yapan üyelere 22 Kasım’da yapılan duyuruda, Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 196 bin 300 tona ulaştığı belirtilmişti. Yaklaşık 10 günlük süreçte Rusya'ya 3 bin ton daha domates gönderildi. 2 Aralık itibarıyla Rusya'ya gönderilen domates miktarı toplamı 199 bin 300 tona yükseldi. Dördüncü 50 bin ton kotasında sadece 700 tonluk bir kota kaldı ve bu kotanın da bir-iki gün içinde dolması bekleniyor.

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BAİB'DEN ÜYELERE GÖNDERİLEN MESAJ

BAİB'den gönderilen mesaj şöyle:

“Sayın üyemiz, 2 Aralık 2020 itibarıyla Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın 199,3 bin tonu dolmuştur. Kotanın dolması halinde Rusya'ya yapılacak domates sevkiyatlarının ülkemiz gümrüklerinden çıkamaması ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapamaması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları için ihracatlarında güncel kota durumunu dikkate almaları önemlidir."

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SADECE 700 TON KALDI

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Antalya'dan Rusya'ya domates ihracatında artık son yüklemelerin yapıldığına dikkat çekti. Geriye sadece 700 tonluk bir kota kaldığını belirten Civan, öncelikli Rusya ile kotanın kaldırılması veya acilen yeni kota açılması için üst düzey girişimlerin devam ettiğini açıkladı.

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DEMOKLES'İN KILICI GİBİ

Geçen yıllarda 50 bin tonluk kotanın dolduğu süreçte, gemi veya TIR’larla gönderilen ciddi miktarda domatesin Rusya'nın gümrük kapılarından içeri alınmadığını ve tonlarca domatesin çöpe gittiğini anlatan Civan, “İhracatçılarımızın uyarıları takip etmesi ve önemle dikkate alması gerekiyor. Türkiye'nin birinci önceliği esasen kotanın tamamen kaldırılması, çünkü ihracatçılarımızın başında Demokles'in kılıcı gibi duruyor" dedi.

TAMAMEN KEYFİ BİR UYGULAMA

Bir TIR’da yaklaşık 15-17 ton ürün bulunabildiğini, bazı TIR’larda domatesle birlikte biber, patlıcan gibi ürünlerin de olabildiğini söyleyen Civan, “Kota dolduktan sonra domates yüklü TIR’lar Rusya gümrük kapılarından içeri alınmıyor. Domatesle birlikte diğer ürünlerin de olduğu araçlarda domatesi indirtebilirler veya hiçbirini almayabilirler, tamamen keyfi bir uygulama" dedi.

FOTOĞRAF 9 Diyarbakır domatesi kurutularak İtalyan mutfağına girdi. Ege bölgesinde yıllardır çiftçilik yapan İsmail Mürselim, 8 yıl önce Diyarbakır'a gelerek 600 dönümlük alanda domates yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 2 buçuk milyon liraya harcayarak domates eken Mürselim, domatesleri topladıktan sonra onlarca dönümlük alana serip kurutmaya başladı. Mürselim, elde ettiği ürünleri spagetti ve pizzalarda sos olarak kullanılmak üzere İtalya'ya ihraç etmeye başladı. Ege'de organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kuşburnu Mahallesinde 600 dönüm ile başladığı domates üretimi ve kurutmayı yurtdışına taşıyan İsmail Mürselim, kurutulmuş domatesleri ile İtalya sofralarına renk kattı. Yüzlerce dönüm arazide ilk denemede 100 ton kurutulmuş domates elde eden Mürselim, gelecek yıl 400 ton ürün hedeflediğini belirterek, Diyarbakır domateslerini dünyaya yayacağını söyledi. Kilogramı 3 euroya gönderdiği domateslerin çiftçilere yeni bir kapı oluşturduğunu aktaran Mürselim, Organik kurutulmuş domates yetiştiriyoruz, yetiştiriciliği, kurutmasını ve ihracatını kendimiz yapıyoruz. 26 yıldan beri Ege bölgesinde bu işi yapıyorum, aşırı yağışlardan dolayı iklim değişikliği oldu. Organik tarım yapmakta zorlanmaya başladık, yeni bölge arayışı içerisine girdik, 8 yıl önce buraya gelip baktım. Olabileceğine inandım, 10 bin dönüm araziden 5 binini organiğe çevirdik. Bu yıl 600 dönüm domates denedik, yetiştirdik kurutmasını yaparak ihracatına başladık. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadan yetişen bu domatesler sergi alanında işçiler tarafından ikiye bölünerek tuzlama yapılıp kurumaya bırakıldı. Kuruyan domatesleri İtalya'ya gönderiyoruz, genelde pizza, makarna ve sosta kullanılıyor dedi. Kurutulmuş domateslerin tarım işçilerine de ekmek kapısı olduğunu dile getiren Mürselim, şöyle konuştu: Mart sonu ekime başladık, toplam 80 kişiyle bu zamana kadar çalıştık. Ağustos sonunda hasada başladık zaman zaman 120 kişiye çıktı sayımız, ihracata kadar işçi sayımızı devam ettirdik. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira yatırım yaptık, bu yıl denemeydi beklentimizin altında 100 ton civarında geldi, ama önümüzdeki yıl bunu 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. İsterim ki bu bölge biraz daha çok kalkınsın ve gelişsin, bu alternatif ürün katma değeri olan ve istihdama destek olan bir ürün. İşçilere bu yıl çok katkımız oldu, inşallah bunu artırarak etraftaki çiftçileri de katarak geliştireceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bizi destekliyor eksiklerimizi kapatıyorlar. İnşallah daha büyük destekler alarak işlerimizi büyüteceğiz. Şu an İtalya'ya gönderiyoruz, oradan domateslerimiz dünyaya yayılıyor Diyarbakır’dan İtalya’ya uzanan lezzet: Kurutulmuş domates Diyarbakır'da hiçbir kimyasal madde bulunmayan organik domatesler, onlarca dönümlük araziye serilip kurutulduktan sonra İtalya'ya ihraç ediliyor. Diyarbakırlı çiftçi İsmail Mürselim tarafından yetiştirilen domatesler, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.



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RUSYA'DAN DOMATES SİPARİŞİ DURDURULDU

Kota uygulamasının şu anda büyük bir handikap olduğunu belirten Civan, kotadaki miktar azaldıkça sıkıntıların da büyüdüğünü söyledi. Rusya'daki domates alıcılarının, yeni kota açılmadığı için siparişi durdurduklarını kaydeden Civan, “Bu dönem esasında Rusya'nın kendi üretimi olduğu bir dönem de değil ve dışa bağımlı. İlkbahar sonu, yaz başı çıkıyor kendi ürünleri. Ona rağmen kotada zorluk çıkartılıyor olması anlaşılabilir değil" diye konuştu.

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KOTANIN KALDIRILMASINI İSTİYORLAR

Uçak krizi sonrası domatese uygulanan 50 bin tonluk kotanın 2019'da 150 bin tona, 25 Şubat 2020 tarihinde de 200 bin tona çıkarıldığını belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kotanın kaldırılması için TOBB aracılığı ile girişimlerde bulunulduğunu ve sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini açıkladı. Ülkelerin siyasi ve ticari ilişkilerinin ayrı olması gerektiğini söyleyen Çandır, "Kota kabul edilemez. İki ülke arasında sorun kalmadığına göre kotanın niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimiz kotanın tamamen kaldırılmasını istiyor" dedi.