Rusya'ya petrol darbesi: 1 varil petrol ile 1 kasa domates alınıyor

Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı.

Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya’da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu.

1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya’da 1 Euro 83.9 rubleden işlem gördü.

1 Dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya’da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi.

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DÖVİZ TEMİNİNDE SORUN YOK!

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, “Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz” dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi.

KAR İÇİN 42 DOLAR OLMASI GEREKİYOR

Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya’da Petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, Rusya’nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya’da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya’nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Merkez Bankası harekete geçti. Bütçe kuralları gereği döviz alımlarını durdurduğunu açıklayan Rusya Merkez Bankası yetkilileri, alım yasağının 30 gün boyunca süreceğini açıkladı.

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BİR VARİL PETROL İLE BİR KASA DOMATES ALINIYOR

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159,5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor.

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Rusya’da 1 kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyince satılıyor.

TARİHİ DÜŞÜŞE YOL AÇTI

Çin’de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.

Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.

FOTOĞRAF 70 Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası fiyatları yükselişe geçen otomobil​ pazarında neredeyse 100 bin TL'nin altında sıfır araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda. İşte fiyatları 94 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıkan farklı markalara ait 30 otomobil modeli... VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Fiyatı: 131.300 TL TOYOTA Yaris 1.0 Life Fiyatı: 104.700 TL TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision Fiyatı: 133.100 TL SUZUKİ Swift 1.2 GL AT 90 HP Otomatik Benzinli Fiyatı: 120.600 TL SEAT LEON 1.0 EcoTSI 115 HP Fiyatı: 140.000 TL SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Fiyatı: 140.000 TL RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı: 149.900 TL RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 100.900 TL RENAULT Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 107.900 TL RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 104.900 TL RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Fiyatı: 113.000 TL PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı: 148.500 TL PEUGEOT 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Fiyatı: 135.900 TL PEUGEOT 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp Fiyatı: 141.500 TL OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Fiyatı: 129.000 TL OPEL Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı: 114.400 TL NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı: 142.450 TL KİA Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Fiyatı 120.900 TL KİA Ceed HB Cool 1.4L Benzin Fiyatı: 135.900 TL KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel Fiyatı: 120.900 TL KİA Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik Fiyatı: 106.900 TL HYUNDAİ Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Fiyatı: 136.150 TL HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Fiyatı: 113.760 TL HONDA Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı: 147.500 TL FORD Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Fiyatı: 144.800 FORD Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel Fiyatı: 113.400 TL FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Fiyatı: 117.900 TL FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Fiyatı: 145.900 TL FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 H Fiyatı 110.900 TL FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Fiyatı 94.900 TL DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Fiyatı: 129.400 TL DACİA Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg Fiyatı: 137.750 TL CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP Fiyatı: 125.500 TL CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP Fiyatı 125.600 TL Piyasadaki en uygun 34 sıfır otomobil: İşte model model 2020 fiyatları Fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrası ikinci el araç piyasası sıklıkla gündeme gelirken sıfır araç tarafında ise neredeyse 100 bin TL'nin altında araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda. İşte piyasada 150 bin TL'nin altında bulunan 34 sıfır otomobil... BiP'te paylaş

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