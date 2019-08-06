Ekonomi Rusyaya vizesiz seyahat yarından itibaren başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya vizesiz seyahat yarından itibaren başlıyor

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Moskova
Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

30 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler yarından itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle: “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.

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