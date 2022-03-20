Ekonomi Rusyaya yaptırım yağmuru sürüyor Bir şirket daha üretimi durdurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya yaptırım yağmuru sürüyor: Bir şirket daha üretimi durdurdu

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yönelik bir şirket daha harekete geçti. Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya yaptırım yağmuru sürüyor: Bir şirket daha üretimi durdurdu
Foto/arşiv

Finans, hava yolu, telekom dahil birçok sektördeki Japon firmaları, Rusya'daki hizmetlerini durdurmaya devam ediyor.

Bridgestone, hafta sonundan itibaren Rusya içindeki imalat faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya'ya yönelik ihracat ile yeni yatırımlarını donduran firma, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu.

Lojistik aksaklıkların, parça tedarikini sıkıntıya düşüreceğini bildiren firma, ürün talebinin de düştüğünü kaydetti.

Üretici firmanın, Rusya'nın Ulyanovsk kentindeki fabrikasında yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı.

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